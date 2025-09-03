«Какое-то мракобесие»: Захарова ответила Стуббу на слова о победе над СССР Захарова назвала мракобесием слова Стубба о победе Финляндии над СССР

Слова президента Финляндии Александра Стубба о якобы победе страны над Советским Союзом в 1944 году являются «каким-то мракобесием», такое мнение на полях Восточного экономического форума высказала представитель МИД России Мария Захарова. Она задалась вопросом, «как финны все еще терпят его».

Вообще какое-то мракобесие, это просто то же самое, что сказать, что дважды два — это сорок восемь, понимаете? — сказала Захарова.

Она напомнила, что в реальности в 1944 году Финляндия отказалась от поддержки нацизма и гитлеризма, после чего «обернула свои штыки против них». По мнению Захаровой, если Стубб рассматривал данную концепцию под возможностью договориться с Россией, ему стоит начать бороться с нацизмом на Украине.

Это хороший шанс для того, чтобы идти в сторону какого-то контакта с Россией, — заключила дипломат.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил Стуббу на слова о победе в войне с СССР. Он упомянул территориальные потери Хельсинки, намекнув, что то же самое может произойти с президентом Украины Владимиром Зеленским и его страной.