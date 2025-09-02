Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 18:46

Медведев назвал подсказкой Зеленскому слова Стубба о «победе над СССР»

Медведев высказался о словах Стубба, заявившего о победе в войне с СССР

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о победе в войне с СССР. Он упомянул территориальные потери Хельсинки, намекнув, что то же самое может произойти с президентом Украины Владимиром Зеленским и его страной.

Финляндия победила в войне с СССР, заявил Стубб. Что ж, эти победы хорошо видны на карте утраченных Финляндией территорий, — написал политик.

Он добавил, что это может служить подсказкой украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По словам Медведева, благодаря Стуббу президент Украины теперь сможет объяснить свою грядущую «победу».

Ранее финский президент заявил, что Финляндия победила в войне с СССР в 1944 году, поскольку смогла сохранить независимость. Он добавил, что Киев сейчас находится в более выгодном положении, чем разрушенная и лишенная внешней поддержки Финляндия того времени. Кроме того, у украинских властей есть союзники, которые помогают с обеспечением гарантий безопасности и оказывают экономическую поддержку.

Владимир Зеленский
Александр Стубб
Украина
Дмитрий Медведев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Удары по живой силе»: Кадыров показал несколько сбросов с дронов на ВСУ
Стало известно, во сколько обойдется обед на ВЭФ-2025
Россиянам озвучили последствия введения квот при трудоустройстве мигрантов
Подсчитано, сколько бедных будет в России к концу года
Альпинист ответил, сколько Наговицына могла продержаться на Пике Победы
Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски
В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки
Отвечавшего за строительство метро в крупном российском городе арестовали
Путин тремя словами оценил встречи с Лукашенко
Соврала в эфире у Собчак: покалеченную модель Ковальчук обвинили в клевете
Уголовное дело, развод и лишение гражданства: как сейчас живет Пугачева
В Норвегии предрекли скорый распад Евросоюза
Ученый рассказал, каким будет грядущее лунное затмение
Духовный советник Трампа вышел на связь с тревожным обращением
Стало известно, что угрожает растениям на балконе
Политолог предсказал, останется ли Украина без света из-за Словакии
Отказавшийся от гражданства РФ игрок «Зенита» рад вызову в команду Бразилии
На Украине предложили закрывать бреши в ВСУ пенсионерами
Стало известно, какие трофеи достались ВС России после боя с «Азовом»
«Крыша» Шакро Молодого в погонах незаметно вышла на свободу
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.