Медведев назвал подсказкой Зеленскому слова Стубба о «победе над СССР» Медведев высказался о словах Стубба, заявившего о победе в войне с СССР

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о победе в войне с СССР. Он упомянул территориальные потери Хельсинки, намекнув, что то же самое может произойти с президентом Украины Владимиром Зеленским и его страной.

Финляндия победила в войне с СССР, заявил Стубб. Что ж, эти победы хорошо видны на карте утраченных Финляндией территорий, — написал политик.

Он добавил, что это может служить подсказкой украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. По словам Медведева, благодаря Стуббу президент Украины теперь сможет объяснить свою грядущую «победу».

Ранее финский президент заявил, что Финляндия победила в войне с СССР в 1944 году, поскольку смогла сохранить независимость. Он добавил, что Киев сейчас находится в более выгодном положении, чем разрушенная и лишенная внешней поддержки Финляндия того времени. Кроме того, у украинских властей есть союзники, которые помогают с обеспечением гарантий безопасности и оказывают экономическую поддержку.