17 сентября 2025 в 17:58

В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии

Журналист Сикс: пугая немцев Россией, власти ФРГ игнорируют насущные проблемы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В германских СМИ раскручивается антироссийская истерия и необоснованные слухи о скором нападении Москвы, рассказал NEWS.ru независимый немецкий журналист Билл Сикс. Однако население страны озабочено совсем другими вопросами, отмечает он.

Власти и СМИ не интересуются мнением народа, потому что тогда придется отвечать на неудобные вопросы — куда уходят налоги, почему рядовые немцы должны содержать неработающих мигрантов и так далее. Вместо этого на ТВ и в газетах постоянно твердят, что Россия вот-вот нападет на Польшу или Литву ради Сувалкского коридора. И что «Орешник» и другие русские ракеты — прямая угроза всей Европе, — рассказал Сикс.

Он отметил, что при этом немецкие СМИ «путаются в показаниях»: в одном и том же издании можно сегодня прочитать, что российская армия якобы не располагает наступательными возможностями, а завтра — что ее ракеты якобы уже нацелены на ЕС.

Обыватель в тонкостях не разбирается, он просто улавливает эмоциональный фон: что, мол, русские и белорусы — враги, и что учения сразу перейдут в нападение. Мы видим, что такого не случилось, но истерия в евромедиа остается, — сказал Сикс.

Накануне президент РФ Владимир Путин посетил финал учений «Запад-2025» и раскрыл их детали. Он рассказал, что участие в маневрах приняли 100 тысяч военнослужащих и около 10 тысяч систем вооружений и техники.

Германия
пропаганда
Россия
военные учения
ракета «Орешник»
Павел Воробьев
П. Воробьев
