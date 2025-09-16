Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 18:48

Путин раскрыл детали учений «Запад-2025»

Путин: учения «Запад-2025» проводятся с участием 100 тысяч солдат на 41 полигоне

Рабочая поездка президента РФ Путина в Приволжский федеральный округ Рабочая поездка президента РФ Путина в Приволжский федеральный округ Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Мероприятия совместных российско-белорусских учений «Запад-2025» проходят на 41 полигоне, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что участие в них принимают 100 тысяч военнослужащих, также задействованы около 10 тысяч систем вооружений и техники, передает пресс-служба Кремля.

Причем это все современная техника, используемая в практической боевой работе, да и планы учения строятся исходя из опыта, полученного при проведении СВО. 10 тысяч образцов техники различной, из них 333 летательных аппарата: это тактическая авиация, стратегическая авиация и военно-транспортная авиация, — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что также в ходе маневров применяется более 247 кораблей. Среди них, по словам главы государства, есть надводные, подводные, а также суда обеспечения.

Ранее сообщалось, что в ходе учений военнослужащие отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник». Во время маневров активно применялись беспилотные летательные аппараты в различных вариантах.

Россия
Владимир Путин
учения
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.