Путин раскрыл детали учений «Запад-2025» Путин: учения «Запад-2025» проводятся с участием 100 тысяч солдат на 41 полигоне

Мероприятия совместных российско-белорусских учений «Запад-2025» проходят на 41 полигоне, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что участие в них принимают 100 тысяч военнослужащих, также задействованы около 10 тысяч систем вооружений и техники, передает пресс-служба Кремля.

Причем это все современная техника, используемая в практической боевой работе, да и планы учения строятся исходя из опыта, полученного при проведении СВО. 10 тысяч образцов техники различной, из них 333 летательных аппарата: это тактическая авиация, стратегическая авиация и военно-транспортная авиация, — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что также в ходе маневров применяется более 247 кораблей. Среди них, по словам главы государства, есть надводные, подводные, а также суда обеспечения.

Ранее сообщалось, что в ходе учений военнослужащие отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник». Во время маневров активно применялись беспилотные летательные аппараты в различных вариантах.