«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ Иванов: на юго-востоке Финляндии все рухнуло из-за разрыва связей с Россией

Жители Финляндии проиграли от разрыва связей с Россией, инициированного финскими властями, заявил ТАСС постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, особый ущерб понесла юго-восточная часть страны.

Не думаю, что это выбор финского народа, потому что доносятся стоны и жалобы, особенно из Юго-Восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может, — констатировал он.

Министр добавил, что решение оборвать связи с Россией приняли исключительно власти страны, не озаботившись тем, как это отразится на людях. Со временем, возможно, правительство поймет, что дружественные отношения с Москвой куда выгоднее, чем враждебные и холодные, выразил надежду Иванов.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что разрыв сотрудничества с Россией негативно сказался на экономике страны. По его данным, финская лесная промышленность потеряла 10 миллионов кубометров древесины, а компании — миллиарды евро инвестиций из-за закрытия границы и прекращения авиасообщения. Орпо отметил, что это тормозит экономический рост Финляндии.

В свою очередь финский транспортный эксперт Туомас Эстерман сообщил, что замена дорожных указателей с российскими названиями городов потребует сотен тысяч евро. Эстерман подчеркнул, что муниципалитеты не спешат с изменениями, так как закрытие границы пока считается временным.