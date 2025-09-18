Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 07:51

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Иванов: на юго-востоке Финляндии все рухнуло из-за разрыва связей с Россией

Сергей Иванов Сергей Иванов Фото: kremlin.ru

Жители Финляндии проиграли от разрыва связей с Россией, инициированного финскими властями, заявил ТАСС постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, особый ущерб понесла юго-восточная часть страны.

Не думаю, что это выбор финского народа, потому что доносятся стоны и жалобы, особенно из Юго-Восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может, — констатировал он.

Министр добавил, что решение оборвать связи с Россией приняли исключительно власти страны, не озаботившись тем, как это отразится на людях. Со временем, возможно, правительство поймет, что дружественные отношения с Москвой куда выгоднее, чем враждебные и холодные, выразил надежду Иванов.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что разрыв сотрудничества с Россией негативно сказался на экономике страны. По его данным, финская лесная промышленность потеряла 10 миллионов кубометров древесины, а компании — миллиарды евро инвестиций из-за закрытия границы и прекращения авиасообщения. Орпо отметил, что это тормозит экономический рост Финляндии.

В свою очередь финский транспортный эксперт Туомас Эстерман сообщил, что замена дорожных указателей с российскими названиями городов потребует сотен тысяч евро. Эстерман подчеркнул, что муниципалитеты не спешат с изменениями, так как закрытие границы пока считается временным.

Финляндия
Россия
Сергей Иванов
финны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Почему сентябрьский виноград самый полезный? Узнайте тут!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.