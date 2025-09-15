Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 11:48

В Европейской стране прорабатывают операцию по усилению фланга НАТО

Финляндия прорабатывает план по усилению восточного фланга НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На территории Финляндии прорабатывают план по усилению восточного фланга НАТО в рамках операции «Восточный страж» (Eastern Sentry), заявил министр обороны республики Антти Хяккянен. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что страна принимает в этом процессе активное участие, передает Helsingin Sanomat.

Прорабатывается план того, что на практике означает Eastern Sentry для Финляндии, — сказал Хяккянен.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия изменит военный подход к обустройству границы с Финляндией из-за того, что страна стала членом НАТО. По его словам, нельзя игнорировать тот факт, что республика в настоящий момент является участником Альянса.

До этого Медведев прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о победе в войне с СССР. Зампред Совбеза РФ упомянул территориальные потери Хельсинки и намекнул, что то же самое может произойти с президентом Украины Владимиром Зеленским и его страной.

НАТО
Финляндия
военные
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.