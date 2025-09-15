В Европейской стране прорабатывают операцию по усилению фланга НАТО Финляндия прорабатывает план по усилению восточного фланга НАТО

На территории Финляндии прорабатывают план по усилению восточного фланга НАТО в рамках операции «Восточный страж» (Eastern Sentry), заявил министр обороны республики Антти Хяккянен. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что страна принимает в этом процессе активное участие, передает Helsingin Sanomat.

Прорабатывается план того, что на практике означает Eastern Sentry для Финляндии, — сказал Хяккянен.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия изменит военный подход к обустройству границы с Финляндией из-за того, что страна стала членом НАТО. По его словам, нельзя игнорировать тот факт, что республика в настоящий момент является участником Альянса.

До этого Медведев прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о победе в войне с СССР. Зампред Совбеза РФ упомянул территориальные потери Хельсинки и намекнул, что то же самое может произойти с президентом Украины Владимиром Зеленским и его страной.