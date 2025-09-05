Россия изменит военный подход к обустройству границы с Финляндией, из-за того что эта страна стала членом НАТО, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время своего визита в Северо-Западный федеральный округ. По его словам, нельзя игнорировать тот факт, что республика в настоящий момент является участником Альянса. Выступление политика опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы, и к отражению возможных недружественных актов, — отметил Медведев.

Ранее сообщалось, что Хельсинки впервые закупили спутники для оборонных целей почти на €160 млн. Министр обороны Антти Хяккянен поручил армии приобрести у финской компании Iceye систему спутникового дистанционного зондирования. От уточнил, что этот шаг станет основой для создания независимой космической системы наблюдения.

До этого Медведев прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба о победе в войне с СССР. Зампред Совбеза РФ упомянул территориальные потери Хельсинки и намекнул, что то же самое может произойти с президентом Украины Владимиром Зеленским и его страной.