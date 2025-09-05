В Финляндии раскрыли, что МО страны впервые закупило для обороны МО Финляндии впервые приобрело оборонные спутники на €160 млн

Министерство обороны Финляндии впервые закупило спутники для оборонных целей почти на €160 млн, сообщается на сайте ведомства. Министр обороны Антти Хяккянен поручил армии приобрести у финской компании Iceye систему спутникового дистанционного зондирования. Этот шаг станет основой для создания независимой космической системы наблюдения для нужд обороны страны, отметил он.

