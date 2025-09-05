Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 16:31

В Финляндии раскрыли, что МО страны впервые закупило для обороны

МО Финляндии впервые приобрело оборонные спутники на €160 млн

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Министерство обороны Финляндии впервые закупило спутники для оборонных целей почти на €160 млн, сообщается на сайте ведомства. Министр обороны Антти Хяккянен поручил армии приобрести у финской компании Iceye систему спутникового дистанционного зондирования. Этот шаг станет основой для создания независимой космической системы наблюдения для нужд обороны страны, отметил он.

Министр обороны Антти Хяккянен уполномочил силы обороны заказать у финской компании Iceye систему спутникового дистанционного зондирования, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что в финской армии автоматы, созданные на базе АК, могут быть заменены на винтовки Sako ARG. Новые винтовки будут выпускаться в трех модификациях с калибрами 7,62 и 5,56 мм. Первые испытания этих образцов запланированы на весну 2026 года. Отмечается, что обновление вооружения осуществляется в рамках программы модернизации финской армии.

Кроме того, в Польше и Финляндии задались целью восстановить болота для создания препятствия на границах с Россией. Кроме укрепления рубежей, этот шаг направлен на борьбу с изменением климата. Хельсинки и Варшава активно изучают подобную возможность в оборонительных целях.

Финляндия
спутники
закупки
армия
оборона
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных
Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд
Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни
Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам
Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей
В России появилась школа исключительно для детей мигрантов
Задержание Тарасовой вызвало эмоциональную реакцию у Марии Ароновой
Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США
«Мы будем»: в Индии нашли дерзкий ответ на давление США
Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос
Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!
Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области
ДНР заключила меморандумы с иностранными компаниями
Солист «Трех дней дождя» впервые стал отцом
Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку
Украина ни с чем. Россия и США поставили Европу на место
Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром
Альпинист рассказал, что манит людей в горы
Спасение для слепых. Десятки собак-поводырей собрались на ВДНХ: лучшие фото
Мексиканцы назвали кормом для свиней популярную у россиян еду
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.