В МО России раскрыли, сколько квадратных километров освободили в зоне СВО

Вооруженные силы России с начала текущего года освободили более 4714 квадратных километров, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, в ДНР под контроль российской армии было взято свыше 3308 квадратных километров, в ЛНР — более 205 квадратных километров.

Подразделения группировок войск Вооруженных сил РФ решительными действиями в период с 1 января по 25 сентября 2025 года освободили более 4714 квадратных километров, — сказано в сообщении.

Также Вооруженные силы России освободили свыше 542 квадратных километров в Харьковской области, более 261 квадратного километра — в Запорожской. По информации ведомства, свыше 223 и более 175 квадратных километров было взято под контроль в Сумской и Днепропетровской областях соответственно.

Ранее ведомство сообщило о попадании украинских военных в окружение в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. В попытках выйти из окружения противник был разбит Южной группировкой войск и потерял две группы штурмовиков.