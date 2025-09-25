Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 12:34

Армия России завершает освобождение Кировска

Минобороны РФ: российские штурмовые подразделения проводят зачистку Кировска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве отметили улучшение тактического положения группировки войск «Запад».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Завершается освобождение населенного пункта Кировск Донецкой Народной Республики, российские штурмовые подразделения проводят зачистку города, — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее российские войска поразили пункт управления беспилотниками ВСУ. Позиция противника располагалась в районе села Карасевка в Харьковской области. В Минобороны рассказали, что для нанесения удара использовались БПЛА «Герань-2».

Также стало известно, что российские войска после форсирования реки Нитриус закрепились на западном берегу и начали продвижение в Новоселовке ДНР. На улицах Шевченко и Первомайской зачищено около 50 жилых домов и хозяйственных построек. Под огневым контролем российских сил находятся позиции ВСУ в районе поселкового совета и школы. Украинские подразделения удерживают центральную часть села, но вынуждены отводить силы на западные окраины. Минобороны России эту информацию не комментировало.

