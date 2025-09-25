Агония ВСУ в Клебан-Быкском котле: что происходит в зоне СВО 25 сентября

Агония ВСУ в Клебан-Быкском котле: что происходит в зоне СВО 25 сентября

Ликвидация Торецкой группировки ВСУ, оказавшейся в Клебан-Быкском котле, подходит к концу. Что там происходит, как ВС РФ ведут боевые действия в зоне СВО 25 сентября, где началось новое наступление?

Что происходит в Клебан-Быкском котле, как идет агония ВСУ

В Минобороны РФ рассказали о ходе боевых действий по зачистке котла под Торецком, где крупные силы ВСУ оказались прижаты к Клебан-Быкскому водохранилищу без возможности выхода.

Чтобы окружить противника, российские войска 22 августа заняли поселок Катериновка, а 23 августа — Клебан-Бык. У водохранилища оказались заблокированы около 800 бойцов ВСУ, в том числе нацисты из группировок «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ) и «Лють».

Заблокированные отряды ВСУ так и не получили приказ на отход или сдачу.

«В настоящее время основная часть блокированной группировки ВСУ уничтожена, ее остатки насчитывают около 80 человек», — объявили в Минобороны РФ.

Как идут боевые действия в Купянске

Начальник украинской военной администрации Андрей Беседин объявил, что ситуация в Купянске «критическая». Вопреки прежним заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о «хороших новостях» с фронта, ВСУ не удалось остановить продвижение российских войск.

ВС РФ в зоне СВО

«В городе полностью отсутствует инфраструктура: нет ни энерго-, водо- и газоснабжения, ни мобильной связи. Фронт очень близко, [ВС РФ] ежедневно наносят удары, в том числе активно используют дроны на оптоволокне, которые невозможно остановить РЭБ. Все подходы и дороги внутри города контролируют дроны противника», — признал Беседин.

При этом, несмотря на тяжелейшую ситуацию в городе, больше двух тысяч мирных жителей до сих пор отказываются эвакуироваться. Беседин заявил, что эти люди «мешают ВСУ воевать в полную силу». В Сети предполагают, что жители Купянска «ждут прихода русских войск, как спасителей».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит на Покровском направлении, чем закончился контрудар ВСУ

ВСУ предприняли контратаку на Покровском направлении. Украинские военные попытались отрезать отряды ВС РФ, прорвавшие линию обороны ВСУ под Добропольем, однако понесли большие потери, сообщил Telegram-канал Mash.

«Все началось после часового артобстрела [со стороны] противника в составе 225-го штурмового полка и 425-го полка „Скала“. [Русские войска у села Маяк] накрывала арта боевиков. После была перегруппировка в сторону укреплений у Новоторецкого. В то же время с востока вышли украинцы. Начались бои с двух сторон. Итог — ВСУ потеряли больше 100 человек живой силы плюс технику», — пишет Mash.

ПВО РФ

Участок к северу от Покровска сейчас является одним из самых горячих на всех фронтах СВО. Ранее киевские военные блогеры поспешили заявить, что ВСУ якобы разгромили Добропольский выступ. Военные рассказали «Украинской правде», что это не соответствует действительности.

«Там есть дыры, незачищенные лесополосы, по которым противник движется… И выходит каша: мы вместе с противником несем службу в полосе 10 километров», — объяснил ситуацию офицер разведки ВСУ.

В частном порядке украинские военные характеризуют ситуацию на Покровском направлении как «очень тяжелую»: ВС РФ «успешно повторяют курский сценарий», прицельно выбивая логистику.

Минобороны РФ не комментировало эту наступление.

Где началось новое наступление ВС РФ

По данным проекта DIVGEN, ВС РФ быстро расширяют ранее небольшую зону присутствия к востоку от Харькова. Наступление со стороны Валуйков быстро расширяется, и к 25 сентября ВС РФ взяли расположенный южнее поселок Отрадное.

«В районе Отрадного в результате интенсивных боевых действий зона контроля российских подразделений была увеличена до 400 метров по ширине фронта и 200 метров в глубину. Этот участок приобретает тактическое значение, так как открывает возможности для дальнейшего давления на тыловые позиции противника», — отмечает Telegram-канал «Донбасский партизан».

ВС РФ в зоне СВО

Украинские источники подтверждают информацию. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

