Наступление ВС РФ на Харьков 25 сентября: десятки трупов, заруба в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 25 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Харькова, Волчанска, Липцев, где ВСУ оставили десятки трупов, как развивается заруба в Купянске?

Какова ситуация на Харьковском направлении в четверг, 25 сентября

Российские войска продвигаются в Волчанске на левом берегу реки Волчья, в лесу возле Синельниково и на Хатненском участке фронта; ВСУ продолжают безуспешные попытки деблокировать окруженные подразделения в Синельниковском лесу, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В лесу западнее Синельниково штурмовые группы „северян“ продолжают сжимать кольцо окружения вокруг подразделений 57-й мотопехотной бригады и 127-й тяжелой мехбригады. За сутки продвижение составило до 200 м. Враг силами спецроты 57-й бригады провел одну контратаку, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции. На левобережье Волчанска „бесстрашные“, сломив упорное сопротивление ВСУ, продвинулись на 100 м и заняли более 20 зданий, закрепляются. На участке фронта Меловое — Хатнее за сутки „воины севера“ при поддержке авиации ВКС РФ, артиллерии и ТОСов, продвинулись на 400 м», — уточнил источник.

На Липцевском участке фронта без существенных изменений — ВСУ активных действий не предпринимали; расчеты FPV группировки «Север» наносили удары по пунктам управления БПЛА, местам дислокации 92-й штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, отметили авторы.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«В 92-й бригаде ВСУ практически полностью уничтожены подразделения „Шквал“, состоящие из бывших заключенных. Они составляли основную ударную силу в бригаде, в результате чего ее наступательный потенциал значительно снизился», — утверждает канал.

По данным «Северного ветра», за сутки потери ВСУ в Харьковской области составили более семи десятков человек, двое взяты в плен, также вскрыты и уничтожены различные виды вооружений, такие как самоходные артиллерийские установки, минометы, автомобильная техника, и, кроме того, пункты управления БПЛА, склады матсредств и боекомплекта.

«В Купянске ВС РФ продолжают выполнение задач по блокированию крупной группировки ВСУ. На Волчанском участке идет расширение плацдарма ВС РФ на левом берегу Волчанска. На Великобурлукском направлении войска РФ продвигаются в сторону Хатнего», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Как утверждают источники, в Купянске продолжается заруба в городской черте.

«С мест сообщают, что враг оказывает мощное сопротивление [в Купянске]. На Харьковском направлении сообщают о боях в Волчанске за территорию маслоэкстракционного завода. В районе плацдарма Хатнее — Амбарное позиционные бои», — написал бывший депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

«Вот это по-нашему!», «Ребята жестко давят ВСУ под Харьковом, так держать», «Скоро там останется только выжженная земля», — комментируют ситуацию на харьковском участке пользователи Сети.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Сети опубликованы кадры удара ВС России по пункту управления беспилотниками ВСУ в районе села Карасевка Харьковской области. В Минобороны России отметили, что удар был нанесен при помощи БПЛА «Герань-2». На видео запечатлен момент прилета по цели.

Согласно сводке оборонного ведомства о ходе спецоперации от 24 сентября, на Харьковском направлении ВС РФ нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бочково, Волчанск и Охримовка Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм гаубицу TRF1 производства Франции, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов», — добавили в пресс-службе.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в Купянске, заняв еще 115 зданий, подчеркнули в МО.

