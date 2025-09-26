Взрыв на путях, сотни дезертиров, бомбист в ЛНР: ВСУ атакуют РФ 26 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. ПВО сбила 55 дронов. ФСБ задержала завербованного вражескими спецслужбами мужчину, который собирался убить высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. В Псковской области произошел взрыв на железной дороге, а Брянщину обстреляли из «Градов». Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Средства ПВО отразили атаку 55 беспилотников ВСУ

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над РФ 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов было ликвидировано над акваторией Азовского моря — 20. Еще по 14 БПЛА сбили над Ростовской областью и Крымом, три беспилотника — над Краснодарским краем и по одному — над Белгородской, Курской, Воронежской и Тамбовской областями.

В поселке Афипский Краснодарского края в результате падения фрагментов дрона начался пожар на НПЗ, сообщили в оперштабе региона.

«Обломки беспилотника упали на одну из установок, пострадавших нет. Произошло возгорание на площади 30 квадратных метров, которое уже ликвидировали. На месте работают оперативные и специальные службы», — отметили в оперштабе.

Кроме того, в результате атаки БПЛА в Белгородской области пострадали три мирных жителя, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, двоих мужчин доставили в больницу, третий отказался от госпитализации. У пострадавших были выявлены минно-взрывные травмы, а также осколочные ранения головы, руки и ноги.

В Ростовской области после атаки дронов никто не пострадал, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Боевой беспилотник ВСУ был подавлен на территории площадки сооружения Курской АЭС-2, сообщила пресс-служба Росэнергоатома. В компании отметили, что атомная станция работает в штатном режиме, пострадавших нет.

Как уточняется, в одном из зданий посекло стены. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, подчеркнули в Росэнергоатоме.

ПВО РФ Фото: МО РФ

ВСУ обстреляли и атаковали беспилотниками ряд районов Белгородской области

За прошедшие сутки в Белгородском районе была отражена атака 13 из 14 БПЛА ВСУ, заявил Гладков. По его словам, в поселке Разумное обломками посекло забор частного домовладения. Еще 13 дронов совершили налет на населенные пункты Валуйского округа Белгородчины, 10 из них были подавлены.

«В селе Кукуевка огнем уничтожен легковой автомобиль и повреждена линия электропередачи. В селе Карабаново повреждены три частных дома», — отметил губернатор.

Также, по его словам, над Волоконовским районом были сбиты два беспилотника самолетного типа, обошлось без последствий. Грайворонский округ подвергся четырем обстрелам, в ходе которых ВСУ выпустили 13 боеприпасов, заявил Гладков. Кроме того, эти территории атаковали 23 беспилотника, один из которых был уничтожен.

«В городе Грайвороне в результате налета FPV-дронов повреждены два легковых автомобиля и забор частного домовладения. В поселке Чапаевский вследствие сброса взрывных устройств с беспилотника повреждены социальный объект и административное здание на территории коммерческого предприятия», — сказал Гладков.

За прошедшие сутки населенные пункты Краснояружского района подверглись трем обстрелам ВСУ — по ним было выпущено 14 боеприпасов. Кроме того, ПВО сбила над этой территорией восемь БПЛА из 31. Дроны также совершили налет на Шебекинский округ, где, по словам Гладкова, были сбиты 24 из 34 беспилотников.

«В селе Новая Таволжанка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на частный дом погиб один мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Дом уничтожен огнем. <…> В Шебекино повреждены три грузовых автомобиля, „Газель“ и легковой автомобиль. В селе Муром огнем уничтожен частный дом», — рассказал губернатор.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаках противника на Белгородскую область.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ФСБ предотвратила теракт, организованный спецслужбами Украины

В Луганске был предотвращен теракт против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии, сообщил Центр общественных связей ФСБ России. В ведомстве отметили, что покушение готовил житель ЛНР 1975 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами.

«Находясь на территории Луганска, гражданин по предоставленным ему украинским куратором координатам изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, приводимого в действие дистанционно. Установлено, что он должен был заложить СВУ под служебный автомобиль офицера ФСВНГ России», — уточнили в ФСБ.

В ведомстве отметили, что при обыске у подозреваемого конфисковали компоненты бомбы и взрывчатые вещества. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном хранении взрывчатых веществ.

ВСУ обстреляли из «Градов» Брянскую область

Накануне ВСУ нанесли массированный удар по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, противник применял РСЗО «Град».

«К сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребенок. Все они оперативно доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Есть возгорания и повреждения жилых домов, административных зданий», — уточнил он.

Позднее глава региона добавил, что в результате атаки получили ранения девять мирных жителей. Он пообещал оказать пострадавшим необходимую поддержку и материальную помощь.

Богомаз также сообщил, что над Брянской областью были уничтожены два беспилотника. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Социальные сети

Под Псковом произошел взрыв на железной дороге

Взрыв прогремел на путях недалеко от железнодорожной станции Плюсса в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Пострадавших нет. Схода железнодорожного состава не произошло», — уточнил он.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России отметили, что в настоящее время на месте происшествия проводятся первоначальные следственные действия. Причины взрыва пока неизвестны.

В связи с ЧП на Октябрьской железной дороге изменили маршруты движения двух «Ласточек» между Псковом и Санкт-Петербургом.

ВСУ атаковали Херсонскую область

За прошедшие сутки в результате атаки БПЛА ВСУ пострадала жительница Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Она госпитализирована в Нижнесерогозскую ЦРБ с минно-взрывной травмой. В Раденске повреждено здание продуктового магазина — выбиты окна, повреждена крыша. В Новых Лагерях повреждены два частных дома. В Чулаковском лесничестве в результате обстрела возник лесной пожар на площади 1,5 гектара. Огонь потушен», — добавил Сальдо.

Также, по его словам, ВСУ обстреляли Алешки, Великую Лепетиху, Великие Копани, Днепряны, Князе-Григорьевку, Малую Кардашинку, Малую Лепетиху, Новую Каховку и Новые Лагеря.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Полковник ВСУ объяснил, почему украинские военные массово дезертируют

Главной причиной массового дезертирства солдат ВСУ является тотальное недоверие к главкому Александру Сырскому, рассказал украинский полковник бывший командир 155-й механизированной бригады «Анна Киевская» Дмитрий Рюмшин. Накануне ее самовольно покинули 1700 бойцов.

По словам полковника, сотрудники правоохранительных органов часто не хотят искать беглецов, сроки службы бойцов четко не обозначены, а в армию мобилизуют немотивированных солдат. Рюмшин добавил, что фактически отсутствует наказание за самовольное оставление части.

Читайте также:

Лондон спалился: в украинских ракетах «Фламинго» узнали британское оружие

Генерал Герасимов остается в строю: почему возникли слухи об отставке?

Это бунт: Залужный открыто признал позор Зеленского под Курском — прозрел?