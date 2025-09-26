Появились кадры задержания готовившего теракт против военного Росгвардии

В Луганске задержали россиянина, который готовил по заданию украинских спецслужб теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. На оперативных кадрах ТАСС видно, как силовики вламываются в дом преступника. Также запечатлены его показания и обнаруженные дома предметы для теракта.

По данным ФСБ, мужчина изъял компоненты для сборки самодельного взрывного устройства, чтобы заложить его под служебный автомобиль офицера. Против него заведено уголовное дело.

Ранее в Мордовии задержан сотрудник одной из IT-компаний, который подозревается в государственной измене. Мужчина, по данным ФСБ, собирал данные о расположенных в регионе объектах критически важной инфраструктуры и передавал их Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

До этого житель Самарской области 1970 года рождения и его сын 1992 года рождения были задержаны сотрудниками ФСБ. Они подозреваются в совершении диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры с 2023 года. Мужчины попались при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару.