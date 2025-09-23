«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 сентября 2025 в 09:52

Силовики задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года

В Самарской области задержали совершавших диверсии с 2023 года отца и сына

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Самарской области 1970 года рождения и его сын 1992 года рождения были задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Они подозреваются в совершении диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры с 2023 года. Мужчины попались при подготовке подрыва железнодорожного моста через реку Самару, передает ТАСС.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Росгвардией пресечена противоправная деятельность двух граждан России — отца и сына, 1970 и 1992 г. р., причастных к подготовке и совершению в 2023–2025 гг. диверсий на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры Самарской области, — говорится в сообщении.

Ранее подростку из Москвы предъявили обвинение в теракте. Он подозревается в поджоге объекта транспортной инфраструктуры на перегоне Бирюлево-Товарная — Чертаново. Сам 15-летний юноша снимал свои действия на телефон. Он поджег объект за небольшую сумму денег. Несовершеннолетний уже признал вину.

