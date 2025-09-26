Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 07:25

В Минобороны РФ раскрыли число сбитых ночью БПЛА

МО РФ: над Россией за ночь сбили 55 беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что больше всего дронов сбито над акваторией Азовского моря — 20.

20 БПЛА — над акваторией Азовского моря, по 14 БПЛА — над территориями Ростовской области и Республики Крым, три БПЛА — над территорией Краснодарского края и по одному БПЛА — над территориями Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей, — подчеркнули в МО.

Ранее в поселке Афипском Северского района Краснодарского края в результате падения обломков дрона на НПЗ начался пожар. Огонь охватил 30 квадратных метров, его удалось быстро потушить. Никто не пострадал, сообщили в оперштабе региона.

Тем временем украинские беспилотники атаковали «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Глава региона Радий Хабиров заявил о вспыхнувшем пожаре.

До этого стало известно об атаке многоэтажного дома в Белгороде. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что ранения получил один из местных жителей. По его словам, пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки доставили в больницу.

ВСУ
ВС РФ
Минобороны РФ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.