В Минобороны РФ раскрыли число сбитых ночью БПЛА МО РФ: над Россией за ночь сбили 55 беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что больше всего дронов сбито над акваторией Азовского моря — 20.

20 БПЛА — над акваторией Азовского моря, по 14 БПЛА — над территориями Ростовской области и Республики Крым, три БПЛА — над территорией Краснодарского края и по одному БПЛА — над территориями Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей, — подчеркнули в МО.

Ранее в поселке Афипском Северского района Краснодарского края в результате падения обломков дрона на НПЗ начался пожар. Огонь охватил 30 квадратных метров, его удалось быстро потушить. Никто не пострадал, сообщили в оперштабе региона.

Тем временем украинские беспилотники атаковали «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Глава региона Радий Хабиров заявил о вспыхнувшем пожаре.

До этого стало известно об атаке многоэтажного дома в Белгороде. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что ранения получил один из местных жителей. По его словам, пострадавшего с баротравмой, множественными осколочными ранениями спины и руки доставили в больницу.