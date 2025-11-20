Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 16:36

Mash: известному российскому политологу понадобилась помощь врачей

Mash: Яков Кедми вызвал врачей из-за проблем с сердцем

Яков Кедми Яков Кедми Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Telegram-канал Mash сообщил, что известному политологу и экс-дипломату Якову Кедми стало плохо с сердцем в московской гостинице. По словам журналистов, бывший разведчик самостоятельно вызвал медицинских работников. Авторы отметили, что Кедми жаловался на болевые ощущения в грудной области и в настоящее время получает необходимую помощь.

Журналисты напомнили, что эксперт приобрел известность благодаря регулярному участию в российских политических телепередачах. По их словам, до этого он занимал дипломатические посты в Израиле и возглавлял организацию «Натив», занимавшуюся взаимодействием с еврейскими общинами на постсоветской территории.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова почувствовала недомогание в процессе представления бюджета на 2026 год. Парламентарию потребовалась медицинская помощь во время выступления губернатора Александра Беглова с бюджетным посланием. После этого она покинула зал заседаний в сопровождении медиков.

Кроме того, российской гражданке стало плохо после конфликта о габаритах ручной клади в аэропорту Антальи. Инцидент произошел после прохождения всех процедур контроля, когда женщина уже находилась у выхода на посадку, и служащие аэропорта настояли на проверке ее сумки в специальном шаблоне, выявившей несоответствие установленным нормативам.

