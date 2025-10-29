Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 12:37

Депутату в Петербурге стало плохо в ходе представления бюджета на 2026 год

В Петербурге депутату Мельниковой стало плохо на заседании Заксобрания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Анастасия Мельникова почувствовала себя плохо во время представления бюджета на 2026 год, сообщает «Фонтанка». Парламентарию потребовалась медицинская помощь.

Инцидент произошел в среду, 29 октября, во время выступления губернатора Александра Беглова с бюджетным посланием, говорится в материале. Почувствовав себя плохо, она покинула зал заседаний в сопровождении врачей.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявила, что бездефицитный бюджет на 2026 год создаст дополнительные возможности для смягчения денежно-кредитной политики. Она подчеркнула, что сбалансированные государственные финансы прежде всего важны для сохранения макроэкономической стабильности.

Кроме того, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025–2027 годы. Корректировки касаются показателей, утвержденных на текущий год, и уточняют основные параметры доходов, расходов и дефицита бюджета.

