Набиуллина оценила влияние бюджета 2026 года на ключевую ставку Центробанк РФ рассчитывает на снижение ключевой ставки за счет бюджета 2026 года

Бездефицитный бюджет на 2026 год создаст дополнительные возможности для смягчения денежно-кредитной политики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках правительственного часа, который проходил в Совете Федерации. При этом она отметила, что сбалансированные государственные финансы в первую очередь необходимы для поддержания макроэкономической стабильности, передает ТАСС.

По ее словам, такой подход предотвращает накопление чрезмерного госдолга и повышает общую устойчивость финансовой системы страны. При этом Набиуллина отметила, что сокращение бюджетного дефицита оказывает позитивное косвенное влияние на монетарную политику.

Важным, но косвенным следствием является то, что чем меньше дефицит бюджета, тем больше возможности снижать ставку при прочих равных. На наш взгляд, предложение правительства отражает абсолютно ответственный подход к устойчивости бюджетной политики. И мы рассчитываем, что бюджет 2026 года поможет замедлить инфляцию, и это откроет больше пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки, — сказала глава ЦБ РФ.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил: ведомство рассчитывает, что проводимая бюджетная политика сформировала предпосылки для снижения ключевой ставки Банком России в следующем году. Он отметил готовность министерства при необходимости уточнять параметры бюджетной стратегии.