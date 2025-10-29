Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 12:07

Набиуллина оценила влияние бюджета 2026 года на ключевую ставку

Центробанк РФ рассчитывает на снижение ключевой ставки за счет бюджета 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бездефицитный бюджет на 2026 год создаст дополнительные возможности для смягчения денежно-кредитной политики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках правительственного часа, который проходил в Совете Федерации. При этом она отметила, что сбалансированные государственные финансы в первую очередь необходимы для поддержания макроэкономической стабильности, передает ТАСС.

По ее словам, такой подход предотвращает накопление чрезмерного госдолга и повышает общую устойчивость финансовой системы страны. При этом Набиуллина отметила, что сокращение бюджетного дефицита оказывает позитивное косвенное влияние на монетарную политику.

Важным, но косвенным следствием является то, что чем меньше дефицит бюджета, тем больше возможности снижать ставку при прочих равных. На наш взгляд, предложение правительства отражает абсолютно ответственный подход к устойчивости бюджетной политики. И мы рассчитываем, что бюджет 2026 года поможет замедлить инфляцию, и это откроет больше пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки, — сказала глава ЦБ РФ.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил: ведомство рассчитывает, что проводимая бюджетная политика сформировала предпосылки для снижения ключевой ставки Банком России в следующем году. Он отметил готовность министерства при необходимости уточнять параметры бюджетной стратегии.

Россия
Центробанк РФ
Эльвира Набиуллина
бюджеты
ключевая ставка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутату в Петербурге поплохело в ходе представления бюджета на 2026 год
Политолог ответил, зачем Трамп обещает помирить КНДР и Южную Корею
Глава Банка России раскрыла, где будет востребован цифровой рубль
Простой рецепт, который станет вашим фаворитом: идеальный рулет из индейки
Гороскоп на ноябрь-2025: в предвкушении новогоднего чуда!
«Русские очень близки»: экс-разведчик назвал следующий шаг ВСУ в ДНР
«Вы лучше меня знаете»: Набиуллина откровенно высказалась об инфляции
Более 60 тысяч тонн нефтепродуктов завезли в труднодоступные поселки ЯНАО
Названы самые полезные консервы
Дело Чекалиных близится к финалу
Москвичам рассказали, появится ли снежный покров в столице в ноябре
Магнитные бури сегодня, 29 октября: что завтра, бессонница, упадок сил
Стало известно, что грозит сыну Усольцевых при сокрытии побега семьи
Поклонская обвинила журналиста в раскрытии ее паспортных данных
«Какой резон?»: политолог о нежелании Ким Чен Ына встречаться с Трампом
Песков: Путин и Алиев обсуждали тему ареста россиян в Баку
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 29 октября, что с евро и юанем
Чистая прибыль одного из крупнейших автоконцернов мира упала вдвое
В России раскрыли, сколько Трамп дал времени Москве на победу в СВО
«Очень важная встреча»: Песков о переговорах Путина и Алиева в Душанбе
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.