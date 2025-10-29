Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:18

Силуанов заговорил о снижении ключевой ставки ЦБ

Силуанов выразил надежду на снижение ключевой ставки в России

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Министерство финансов России рассчитывает, что проводимая бюджетная политика сформировала предпосылки для снижения ключевой ставки Банком России в следующем году, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Как пишет ТАСС, в беседе с журналистами в кулуарах заседания Совета Федерации руководитель отметил готовность Минфина при необходимости уточнять параметры бюджетной стратегии.

Будем уточнять при необходимости. Надеемся, что мы бюджетными мерами все-таки пространство [для снижения ключевой ставки] создали, — сказал министр.

Ранее Антон Силуанов в ходе выступления в Государственной думе заявил, что страховые пенсии для всех категорий пенсионеров будут увеличены на 7,6% в 2026 году. Он также сообщил о планируемом повышении прожиточного минимума на 1200 рублей в 2026 году, что позволит проиндексировать социальные пособия и другие выплаты.

До этого глава ведомства говорил, что Министерство финансов и Банк России договорились о легализации использования криптовалют для внешнеторговых расчетов. Министр подчеркнул, что вместе с введением новых правил потребуется усиление контрольных функций со стороны регулятора.

