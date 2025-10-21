Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 23:07

ЦБ России легализует расчеты в криптовалюте

Минфин и Банк России договорились о легализации криптовалютных расчетов

Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин совместно с Банком России достигли договоренностей о легализации расчетов в криптовалюте для внешнеторговых операций, передает РИА Новости. Он отметил, что вместе с легализацией потребуется усиление контрольных функций со стороны регулятора.

Мы считаем, что это направление должно быть легализовано, должно получить законодательное регулирование этой сферы деятельности. И тем самым мы вместе с Росфинмониторингом, со службами контроля сможем обеспечить и навести порядок в этом секторе, — сказал министр.

Ранее глава компании «Россети» Андрей Рюмин заявил, что Северный Кавказ в настоящее время представляет собой основной центр нелегального майнинга криптовалют на территории России. По его информации, в других регионах страны масштабы теневого криптомайнинга незначительны и не оказывают существенного влияния на общие показатели энергопотребления.

До этого финансист Александр Шнейдерман заявил, что ситуация на внутреннем валютном рынке в России выглядит относительно стабильной. По его словам, курс рубля поддерживается интервенциями ЦБ. Также играют роль ожидания решений по ставке и слабость доллара на мировых рынках, уточнил эксперт.

