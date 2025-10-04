Финансист рассказал о стабильном состоянии валютного рынка России

Ситуация на внутреннем валютном рынке в России выглядит относительно стабильной, заявил в беседе с агентством ПРАЙМ руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Он уточнил, что курс рубля поддерживается интервенциями ЦБ.

Также играют роль ожидания решений по ставке и слабость доллара на мировых рынках. Финансист подчеркнул, что сейчас главный сценарий — удержание ставки на нынешнем уровне в 17%. Это, по его мнению, является крепкой поддержкой для рубля, при этом повышая привлекательность рублевых инструментов.

Оптимальной выглядит стратегия фиксации дохода в коротких инструментах и умеренная диверсификация в пользу валютных активов на случай смены рыночного фона, — посоветовал Шнейдерман.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что главным двигателем экономического роста России в последние три года остается внутренний спрос. По его словам, опора делается на увеличение реальных доходов населения и заработной платы, при этом особое значение имеет эффективное использование инвестиционных ресурсов.

Тем временем Министерство финансов России с 7 октября возобновляет операции по реализации иностранной валюты и золота. В течение последующего месяца, октября, общий объем продаж составит 13,9 млрд рублей при ежедневном размере операций, эквивалентном 0,6 млрд рублей.