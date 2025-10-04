Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 06:39

Финансист рассказал о стабильном состоянии валютного рынка России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ситуация на внутреннем валютном рынке в России выглядит относительно стабильной, заявил в беседе с агентством ПРАЙМ руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Он уточнил, что курс рубля поддерживается интервенциями ЦБ.

Также играют роль ожидания решений по ставке и слабость доллара на мировых рынках. Финансист подчеркнул, что сейчас главный сценарий — удержание ставки на нынешнем уровне в 17%. Это, по его мнению, является крепкой поддержкой для рубля, при этом повышая привлекательность рублевых инструментов.

Оптимальной выглядит стратегия фиксации дохода в коротких инструментах и умеренная диверсификация в пользу валютных активов на случай смены рыночного фона, — посоветовал Шнейдерман.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что главным двигателем экономического роста России в последние три года остается внутренний спрос. По его словам, опора делается на увеличение реальных доходов населения и заработной платы, при этом особое значение имеет эффективное использование инвестиционных ресурсов.

Тем временем Министерство финансов России с 7 октября возобновляет операции по реализации иностранной валюты и золота. В течение последующего месяца, октября, общий объем продаж составит 13,9 млрд рублей при ежедневном размере операций, эквивалентном 0,6 млрд рублей.

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Творожные гребешки за 15 минут! Воздушная вкуснятина к чаю из 5 ингредиентов — просто и вкусно
