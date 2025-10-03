Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 13:34

Минфин снизит ежедневный объем продажи валюты и золота

Минфин России объявил о продаже валюты на 13,9 млрд рублей с 7 октября

Фото: Gennadii Khameliyanin/Global Look Press

Министерство финансов России с 7 октября возобновляет операции по реализации иностранной валюты и золота, сообщили в ведомстве. В течение последующего месяца общий объем продаж составит 13,9 млрд рублей при ежедневном размере операций, эквивалентном 0,6 млрд рублей.

Указанные действия осуществляются в рамках действующего бюджетного правила. Новая сумма ежедневных операций более чем в два раза ниже предыдущего показателя, который составлял 1,4 млрд рублей в день. Снижение объема интервенций связано с изменением прогноза по нефтегазовым доходам.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2025 года в размере -26,9 млрд рублей. <…> Таким образом, совокупный объем средств от продажи ранее приобретенных иностранной валюты и золота составит 13,9 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 октября по 7 ноября, — сказано в сообщении.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что главным двигателем экономического роста России в последние три года остается внутренний спрос. По его словам, опора делается на увеличение реальных доходов населения и заработной платы. Он отметил, что особое значение имеет эффективное использование инвестиционных ресурсов.

Россия
Минфин
валюта
золото
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России допустили применение тактического ядерного оружия против ЕС
В Гидрометцентре раскрыли, какой будет весна в 2026 году
Усадьба с «сюрпризом» продается в Москве за 9 млрд рублей
«Альтернативная модель мироустройства»: политолог о речи Путина на «Валдае»
В Минсельхозе опровергли сообщения о дефиците сахарной свеклы
В РФ появятся новые дорожные знаки в 2026 году: что нужно знать водителям
Россиянин пытался освежить гардероб, но попал в реанимацию из-за сигареты
Продюсер объяснил, почему в Россию продолжают приезжать американские звезды
Россиянина задержали в Сингапуре по запросу американской стороны
«Концерта не будет»: в Киеве отменили шоу выступающей на русском группы
Трехкратный лауреат «Оскара» признался в любви к Москве
Политтехнолог предположил ключевую цель выступления Путина на «Валдае»
Евросоюз продлил на год антироссийские санкции за «гибридные действия»
Немцы решили запустить дроны в Норвегии и попали в полицию
Бабье лето — всё? Ледяные дожди, снег, аномалии: какую погоду ждать в октябре
В России призвали запретить изучение текстов иноагентов в школах
Названо число погибших в авиакатастрофе в Краснодарском крае
Ан-2 потерпел крушение в Красноярском крае
Санду продолжает судиться с сельской учительницей из-за своего деда
Эксперт спрогнозировал рост цен на пиво в России до 12%
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.