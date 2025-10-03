Минфин снизит ежедневный объем продажи валюты и золота Минфин России объявил о продаже валюты на 13,9 млрд рублей с 7 октября

Министерство финансов России с 7 октября возобновляет операции по реализации иностранной валюты и золота, сообщили в ведомстве. В течение последующего месяца общий объем продаж составит 13,9 млрд рублей при ежедневном размере операций, эквивалентном 0,6 млрд рублей.

Указанные действия осуществляются в рамках действующего бюджетного правила. Новая сумма ежедневных операций более чем в два раза ниже предыдущего показателя, который составлял 1,4 млрд рублей в день. Снижение объема интервенций связано с изменением прогноза по нефтегазовым доходам.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2025 года в размере -26,9 млрд рублей. <…> Таким образом, совокупный объем средств от продажи ранее приобретенных иностранной валюты и золота составит 13,9 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 7 октября по 7 ноября, — сказано в сообщении.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что главным двигателем экономического роста России в последние три года остается внутренний спрос. По его словам, опора делается на увеличение реальных доходов населения и заработной платы. Он отметил, что особое значение имеет эффективное использование инвестиционных ресурсов.