21 октября 2025 в 13:23

Госдума скорректировала параметры бюджета на 2025 год

Госдума приняла поправки в закон о федеральном бюджете на 2025 год

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025–2027 годы, сообщает ТАСС. Корректировки касаются показателей, утвержденных на текущий год, и уточняют основные параметры доходов, расходов и дефицита бюджета.

Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2025 году составят 36,56 трлн рублей, что на 1,94 трлн меньше ранее запланированного. Расходы остаются на уровне 42,3 трлн рублей, а дефицит увеличится до 5,74 трлн. Прогноз по ВВП снижен до 217,29 трлн рублей, в то время как инфляция ожидается на уровне 6,8%.

В пояснительных материалах также отмечается, что снижение ненефтегазовых доходов связано с замедленным поступлением налогов и платежей, включая НДС, налог на прибыль, НДФЛ, таможенные пошлины, акцизы и утилизационный сбор. Нефтегазовые доходы, напротив, увеличатся и достигнут 8,7 трлн рублей.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил повысить ставку НДФЛ на сверхдоходы до 35%. По его мнению, важно увеличить налоговую нагрузку исключительно на сверхбогатых граждан для решения бюджетных проблем. Он также отметил, что большинство населения должно быть защищено от дополнительных расходов, а повышение должно проводиться постепенно в течение нескольких лет.

Госдума
законы
федеральный бюджет
изменения
