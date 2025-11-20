Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 16:52

Кедми рассказал о своем самочувствии после сообщений о проблемах с сердцем

Телеэксперт Кедми заявил, что ему стало плохо в отеле из-за высокой температуры

Яков Кедми Яков Кедми Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Известный политолог, телеэксперт и экс-дипломат Яков Кедми заявил, что ему стало плохо в отеле из-за высокой температуры — 38 градусов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в настоящий момент чувствует себя нехорошо, однако не находится в больнице.

Я плохо себя почувствовал. Меня не госпитализировали. Была температура 38 градусов. Сейчас я чувствую себя по-прежнему не очень хорошо, — высказался Кедми.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Кедми стало плохо с сердцем в московской гостинице. По данным канала, он самостоятельно вызвал медицинских работников и жаловался на болевые ощущения в грудной области.

Концертный директор Марины Хлебниковой Данила Прайс ранее опроверг слухи об ухудшении здоровья певицы. По его словам, артистка дает концерты каждую неделю и набирает популярность у молодежи.

До этого бренд-продюсер певца Олега Газманова Иван Ерхов заявил, что слухи о серьезных проблемах с суставами у народного артиста России не являются достоверными. По его словам, не стоит доверять источнику, который распространил данную информацию.

Яков Кедми
здоровье
политологи
госпитализации
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
