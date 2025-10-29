Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 15:32

Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста

Представитель Газманова опроверг слухи о серьезных проблемах с суставами у певца

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Слухи о серьезных проблемах с суставами у народного артиста России Олега Газманова не являются достоверными, заявил NEWS.ru бренд-продюсер певца Иван Ерхов. По его словам, не стоит доверять источнику, который распространил данную информацию.

Канал, который распространил эту информацию, — это серьезный источник, конечно. На него точно стоит полагаться. Ведь все самые яркие желтые новости исходят от него, — иронично высказался Ерхов.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что врачи запретили Газманову делать его знаменитые сальто из-за проблем с суставами. По данным авторов публикации, под запрет также подпали шпагат и спортивные тренировки.

Юрист семьи Газманова Роман Кузьмин ранее заявил, что певец передал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну деньги, которые копил на пенсию всю свою жизнь. По его словам, это произошло в 2019 году.

Певец Григорий Лепс ранее заявил, что еще «долго будет трепать нервы» своим поклонникам. Таким образом он отреагировал на сообщения об ухудшении своего здоровья и госпитализации.

Олег Газманов
артисты
певцы
звезды
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
