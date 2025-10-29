Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста

Слухи о серьезных проблемах с суставами у народного артиста России Олега Газманова не являются достоверными, заявил NEWS.ru бренд-продюсер певца Иван Ерхов. По его словам, не стоит доверять источнику, который распространил данную информацию.

Канал, который распространил эту информацию, — это серьезный источник, конечно. На него точно стоит полагаться. Ведь все самые яркие желтые новости исходят от него, — иронично высказался Ерхов.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что врачи запретили Газманову делать его знаменитые сальто из-за проблем с суставами. По данным авторов публикации, под запрет также подпали шпагат и спортивные тренировки.

Юрист семьи Газманова Роман Кузьмин ранее заявил, что певец передал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну деньги, которые копил на пенсию всю свою жизнь. По его словам, это произошло в 2019 году.

