Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста

Слухи о серьезных проблемах с суставами у народного артиста России Олега Газманова не являются достоверными, заявил NEWS.ru бренд-продюсер певца Иван Ерхов. По его словам, не стоит доверять источнику, который распространил данную информацию.
Канал, который распространил эту информацию, — это серьезный источник, конечно. На него точно стоит полагаться. Ведь все самые яркие желтые новости исходят от него, — иронично высказался Ерхов.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что врачи запретили Газманову делать его знаменитые сальто из-за проблем с суставами. По данным авторов публикации, под запрет также подпали шпагат и спортивные тренировки.
Юрист семьи Газманова Роман Кузьмин ранее заявил, что певец передал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну деньги, которые копил на пенсию всю свою жизнь. По его словам, это произошло в 2019 году.
Певец Григорий Лепс ранее заявил, что еще «долго будет трепать нервы» своим поклонникам. Таким образом он отреагировал на сообщения об ухудшении своего здоровья и госпитализации.