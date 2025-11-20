«Словесное недержание»: депутат об обвинениях Польши в диверсии на ж/д Депутат Журова: Польша опозорилась, обвинив РФ и Белоруссию в диверсии на ж/д

Польша опозорилась, выдвигая неподтвержденные обвинения в адрес России и Белоруссии в диверсии на железнодорожной линии на участке Демблин — Варшава, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, власти европейской страны комментируют инциденты, в которых еще не разобрались, что выглядит крайне непрофессионально.

Сначала Польша в диверсии на железной дороге обвинила Россию, потом украинцев, которые якобы работали на РФ. Теперь, по их мнению, виновна Белоруссия, которая этих украинцев укрывает. Странно, что власти страны комментируют случаи, в которых не разобрались. Сначала проведите расследование. Это выглядит смешно. У властей Польши словесное недержание. Понятное дело, что они ведут информационную войну и им все равно, в чем обвинить РФ, но так Варшава портит сама себе репутацию, — высказалась Журова.

Ранее пресс-секретарь МИД Польшы Мачей Вевюр заявил, что Варшава потребовала от Минска выдать двух граждан Украины, подозреваемых в подрыве железной дороги. По его словам, ноту вручили временному поверенному в делах Белоруссии. Он отметил, что Польша рассчитывает на реакцию белорусской стороны.