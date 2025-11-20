Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 17:29

Захарова вступилась за военкора после инцидента в Армении

Захарова: Россия запросила данные об отказе Еревана во въезде военкору Селезневу

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия направила официальный запрос властям Армении с требованием разъяснить причины запрета на въезд в страну военному корреспонденту Дмитрию Селезневу, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что Ереван позиционирует себя как демократическое государство, поэтому страна и должна вести себя соответствующим образом, передает корреспондент NEWS.ru.

По линии нашего посольства в Ереване мы запросили информацию о причинах данного решения. Надеемся, что оно не связано с журналистской деятельностью Селезнева, потому что это не вписывалось бы в продвигаемый властями Армении образ республики как правового демократического государства, — указала дипломат.

Она обратила внимание на противоречия между декларируемыми принципами свободы слова и прозрачности, под которыми нынешнее руководство Армении приходило к власти, и фактическими ограничениями в отношении журналиста. Захарова отметила отсутствие информации о сроках действия ограничений, возможных обвинениях в адрес Селезнева и процедуре обжалования запрета.

Ранее военного корреспондента проекта WarGonzo задержали на три часа в аэропорту Звартноц в Ереване. Селезнев прибыл в страну с членами семьи, но после прохождения паспортного контроля его сопроводили в отдельное помещение. Пограничные службы впоследствии извинились перед Селезневым и сообщили о запрете на его въезд в Армению. Журналисту пришлось приобрести билет на ближайший авиарейс до Санкт-Петербурга.

Армения
МИД РФ
Мария Захарова
военкоры
