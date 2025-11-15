Военкора WarGonzo задержали в аэропорту Еревана

Военкор проекта WarGonzo Дмитрий Селезнев рассказал, что его около трех часов держали на погранконтроле в аэропорту Звартноц в Ереване. В комментарии «Sputnik Армения» журналист отметил, что прилетел в Армению с семьей, однако его задержали сразу после паспортного контроля и отвели в отдельное помещение.

Пограничники ни при чем, они выполняли чьи-то указания. Честно говоря, мне не за утраченный отпуск обидно, а за то, что я столько отдал Армении и всегда занимал проармянскую сторону. А в итоге такое отношение, — рассказал Селезнев.

Пограничники позже извинились перед военкором и сообщили, что ему запрещен въезд в страну. Он приобрел билет на ближайший рейс в Санкт-Петербург. Селезнев также отметил, что неоднократно работал в Армении и освещал темы, связанные с региональными конфликтами.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева обязательно будут найдены и понесут наказание. Дипломат принесла соболезнования родным и близким журналиста от лица ведомства.