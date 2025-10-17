Захарова заявила, что виновные в смерти военкора Зуева понесут наказание

Виновные в гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева обязательно будут найдены и понесут наказание, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Кроме того, она принесла соболезнования родным и близким журналиста от лица ведомства, говорится на сайте МИД РФ.

Будем настойчиво добиваться от международных инстанций надлежащей правовой оценки этого умышленного убийства и других преступлений киевской хунты против мирных граждан. Виновные в гибели российского журналиста обязательно будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание, — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила, что медиагруппа «Россия сегодня», куда входит РИА Новости, с начала конфликта на Донбассе потеряла уже трех сотрудников. Захарова потребовала Гендиректора ЮНЕСКО, Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Верховного комиссара ООН по правам человека осудить атаку на военкора.

Ранее стало известно, что Зуев попал под атаку дронов ВСУ. Еще один журналист Юрий Войткевич получил ранение, сейчас он госпитализирован.