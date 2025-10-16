Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 21:39

Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Запорожской области погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев, сообщает МИА «Россия сегодня». Он попал под атаку дронов ВСУ, еще один журналист — Юрий Войткевич — получил ранение, сейчас он госпитализирован.

Военкор «РИА Новости» Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества военкора Первого канала Анну Прокофьеву, корреспондента Александра Федорчака и оператора Андрея Панова. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов. В нем было отмечено, что журналисты проявили отвагу и самоотверженность.

Также сообщалось, что Путин прислал венок, чтобы почтить память оператора «Звезды» Андрея Панова, который погиб в Луганской Народной Республике в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа. Прощальная церемония проходила в Нижнем Новгороде, в храме в честь Всех Святых. Также венки прислали с Пятого канала, от МИЦ «Известия» и самого телеканала «Звезда».

