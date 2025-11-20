Раскрыто, о чем ЕС попросит Россию после завершения конфликта на Украине

Европейские страны будут вынуждены обратиться к России с просьбой взять Украину под контроль, заявил NEWS.ru. бывший депутат Рады Владимир Олейник. Причина — критическая ситуация с безопасностью, особенно в отношении атомных электростанций.

Критическая ситуация с АЭС на территории Украины подтолкнет европейские страны обратиться к России с просьбой взять под контроль безопасность этих объектов. В настоящее время четыре АЭС находятся под угрозой неквалифицированного управления. Единая энергетическая система Украины не может эффективно управляться на местном уровне, — заявил Олейник.

С 2014 года государственности на Украине не существует, добавил экс-парламентарий. В стране гражданский конфликт, раздел территории и борьба каждого за себя.

Независимо от смены лиц, система остается прежней — «на воровстве». Будущая администрация будет работать по той же схеме. Только воссоединение Украины с Россией, как это было при Богдане Хмельницком — единственный выход для наведения порядка, — заключил собеседник.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ пришли с обысками к одному из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. При этом сам Миндич поспешно покинул Украину. Позже выяснилось, что НАБУ расследует коррупционные дела по закупке дронов для ВСУ, а также схемы на энергетическом рынке.