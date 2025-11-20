Назвать помощь Украине «выгодной сделкой» в сравнении со стоимостью победы России может только чудовище, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат ответила на слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас.

На голубом глазу Каллас назвала помощь Украине выгодной сделкой по сравнению с ценой победы России. Так может рассуждать только чудовище. Я всегда считала, что женщина в политике, тем более когда у нее есть дети, понимает цену своим словам, что у нее как бы есть возможность реплицировать все, что она говорит, на опыт материнства, как бы примеряя все эти умозренческие конструкты на конкретную, практическую жизнь детей, семей и так далее, — сказала Захарова.

Она задалась вопросом, в чем заключается сделка, могло ли это быть соглашение «по убийству граждан Украины».

Ранее Каллас заявила, что продолжение поддержки Киева выгодно для Евросоюза. По ее словам, по сравнению с ценой победы России это «сущая мелочь». Каллас также призвала и дальше усиливать санкционное давление на Москву.

До этого Каллас проигнорировала вклад Советского Союза в победу над нацизмом в своем ответе на запрос депутата Европарламента Фабио Де Мази. Немецкий политик из партии «Союз Сары Вагенкнехт» потребовал от дипломата разъяснить ее заявления.