Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 17:33

Захарова резко ответила на слова Каллас о помощи Украине

Захарова назвала чудовищными рассуждения Каллас о выгодной сделке с Украиной

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Назвать помощь Украине «выгодной сделкой» в сравнении со стоимостью победы России может только чудовище, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат ответила на слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас.

На голубом глазу Каллас назвала помощь Украине выгодной сделкой по сравнению с ценой победы России. Так может рассуждать только чудовище. Я всегда считала, что женщина в политике, тем более когда у нее есть дети, понимает цену своим словам, что у нее как бы есть возможность реплицировать все, что она говорит, на опыт материнства, как бы примеряя все эти умозренческие конструкты на конкретную, практическую жизнь детей, семей и так далее, — сказала Захарова.

Она задалась вопросом, в чем заключается сделка, могло ли это быть соглашение «по убийству граждан Украины».

Ранее Каллас заявила, что продолжение поддержки Киева выгодно для Евросоюза. По ее словам, по сравнению с ценой победы России это «сущая мелочь». Каллас также призвала и дальше усиливать санкционное давление на Москву.

До этого Каллас проигнорировала вклад Советского Союза в победу над нацизмом в своем ответе на запрос депутата Европарламента Фабио Де Мази. Немецкий политик из партии «Союз Сары Вагенкнехт» потребовал от дипломата разъяснить ее заявления.

Мария Захарова
Кая Каллас
Украина
Россия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские биатлонисты направили обращение в международную комиссию IBU
«Нужно наводить мосты»: глава Индийского делового совета о любви к России
Москва, Петербург, Казань: AirAsia планирует связать Россию со всей Азией
Появились кадры обмена телами погибших солдат
Голограмма, бессмертие и парики на продажу: что ждет Пугачеву в 2026 году
В Венгрии потребовали от Украины отчитаться о потраченных средствах ЕС
Тосненский механический завод начнет поставлять спецтехнику странам БРИКС
В ДНР сообщили об эффективной деятельности русского подполья на Украине
Хабенский, маньяки и Камбербэтч: новинки кино, которые нельзя пропустить
Раскрыты детали работы России по кибербезопасности со странами БРИКС
Вмятина на двери? Подскажем, как своими руками выправить дефект за 30 минут
В ДНР назвали причину медленного продвижения ВС РФ под Красноармейском
Россиян хотят лишить программ лояльности в маркетплейсах
Легендарная актриса поддержала Кардашьян после провала сериала
Таксистам разрешат работать в любом регионе вне зависимости от прописки
В ГД объяснили, почему ЕС пытается замять коррупционный скандал на Украине
Суд отправил в колонию регионального министра
В России стартовала «Елка желаний»
В Госдуме раскрыли количество сэкономленных за 2025 год средств
«Даже Оруэлл не додумался»: Захарова назвала санкции США идиотизмом
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.