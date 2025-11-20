Машины на Кремлевской набережной в Москве

В центре Москвы временно перекрыли движение Дептранс Москвы сообщил о временном закрытии движения на центральных улицах

Движение автотранспорта было временно приостановлено на ключевых улицах в центре Москвы, сообщил столичный Департамент транспорта в своем Telegram-канале. Ограничения затронули Большой Каменный мост и Кремлевскую набережную.

Движение закрыто на Большом Каменном мосту; на Кремлевской набережной, — сказано в сообщении Дептранса.

Автомобилистов призывали проявлять внимательность и планировать свои маршруты заранее с учетом введенных временных ограничений. Позднее представители департамента проинформировали о полном восстановлении транспортного движения на этих улицах.

Ранее в Ленинградской области перекрыли движение транспорта по участку федеральной трассы А-121 «Сортавала» после того, как там перевернулся грузовой автомобиль. В результате аварии повреждена опора автоматизированной системы управления движением. На место прибыли специалисты дорожных и оперативных служб.

До этого авария на внешней стороне 76-го километра МКАД в районе Ленинградского шоссе на время почти парализовала движение. Отмечается, что автомобильная пробка растянулась на 2,5 километра.