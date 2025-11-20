У семьи экс-полицейских нашли нелегальные активы на миллиарды рублей В Краснодаре у семьи экс-полицейских обнаружили активы на 3 млрд рублей

В Краснодаре у семьи бывших сотрудников полиции Александра и Ольги Семеновых выявлены незаконно приобретенные активы на общую сумму 3 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ». Глава семейства находился на службе в правоохранительных органах с 1978 года, занимая с 1997 по 2003 год должность начальника УВД Прикубанского округа Краснодара, а с 2003 по 2011 год возглавлял городское УМВД. Его супруга Ольга также служила в МВД в период с 1987 по 2005 год.

Прокурорская проверка установила, что за время нахождения на государственной службе супруги получили теневые доходы, которые позволили им стать владельцами крупного торгового центра, гостиничного комплекса и многочисленных объектов недвижимости в Краснодарском крае. Для сокрытия имущества от контроля Семеновы использовали родственников и доверенных лиц в качестве формальных собственников своих активов.

