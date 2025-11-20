Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 19:03

Голограмма, бессмертие и парики на продажу: что ждет Пугачеву в 2026 году

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Нейросеть DeepSeek сделала семь необычных предсказаний о будущем народной артистки СССР Аллы Пугачевой. По ее данным, в 2026 году Примадонна может создать свой бессмертный цифровой аватар и записать дуэт с младшими детьми. Что еще напророчил ей искусственный интеллект?

Голограмма в балахоне и дуэт с ИИ

В следующем году, как считает нейросеть, Алла Пугачева может начать работу над созданием своей «бессмертной» голографической копии, чтобы отправить ее в мировое турне. В 2026 году технологии шагнут так далеко, что поклонники по всему миру увидят «ожившую» Пугачеву на сцене, уверяет компьютерный разум. Цифровой двойник в виде голограммы, неотличимый от оригинала, может дать серию концертов с обновленными аранжировками главных хитов.

Зрители смогут увидеть самые знаменитые концертные образы Примадонны, включая коллекцию ее знаменитых балахонов. Сама же Пугачева будет курировать проект из-за кулис, сообщила нейросеть. Цифровая реинкарнация даст новую жизнь хитам «Миллион алых роз» и «Арлекино».

Помимо этого, исполнительница может записать дуэт с ИИ-композитором. По предположению DeepSeek, она сама напишет текст песни, а музыку к ней создаст искусственный интеллект, проанализировавший все ее творчество. Это будет жест, разрывающий связь между прошлым и будущим, и вызовет бурные споры о природе творчества, говорится в «пророчестве».

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Парики на продажу и блог о жизни

Также, как считает нейросеть, Алла Пугачева может запустить свою капсульную коллекцию одежды и аксессуаров совместно с одним из молодых дизайнеров. Модная коллаборация будет основана на самых знаковых сценических образах Примадонны: узнаваемые силуэты, стразы и парики.

ИИ не исключил, что 76-летняя певица может начать вести свой философский видеоблог «Записки Примадонны». Аккаунт будет напоминать личный дневник с размышлениями на вечные темы, чтением стихов и рекомендациями книг. Если Примадонна решится на такой шаг, это станет «интеллектуальным откровением для широкой публики», уверяет нейросеть.

Другим видом деятельности, который может освоить Пугачева в 2026 году, может стать издание скандальных мемуаров, которые выйдут ограниченным тиражом. Она сможет выпустить сборник откровенных эссе, афоризмов и историй «без купюр», изданный в виде арт-объекта. Каждая книга будет пронумерована, а также будет содержать личный автограф, превратившись в предмет охоты для коллекционеров.

Дуэт с детьми и благотворительность

Алла Пугачева может также лично заняться продюсированием своих младших детей Лизы и Гарри, отмечается в пророчестве. А ее главным творческим проектом 2026 года станет не сольная работа, а камерный альбом-посвящение, записанный вместе с детьми. Это будет глубоко личный, возможно, даже не коммерческий, проект, демонстрирующий ее новую роль — матриарха и хранительницы семейной творческой династии, считает нейросеть.

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Еще одним видом деятельности, который может освоить Примадонна, ИИ назвал основание благотворительного фонда «нового типа». У певицы будет возможность оказывать помощь молодым дарованиям, делясь с ними не только финансами, но и собственным опытом и полезными контактами. Помимо этого, она может создать собственный курс для начинающих артистов, где поделится секретами сценического мастерства.

Читайте также:

Война с НАТО, Пугачева и Трамп: что предсказал Жириновский на 2026 год

Мания величия, аборт, ложь о возрасте: пять шокирующих тайн Пугачевой

Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков

Алла Пугачева
предсказания
знаменитости
нейросети
Ирина Дроздова
И. Дроздова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появилась вакцина для терапии меланомы
«Этого не будет»: в МИД России жестко ответили на санкционную политику США
Архангельский аэропорт неожиданно прекратил обслуживание рейсов
Косые дожди и тепло до +5? Погода в Москве в новогоднюю ночь: чего ждать
«Миссия ММФ БРИКС — кооперация городов»: организатор форума о его цели
В ДНР сообщили об оставшихся в Красноармейске мирных жителях
Россиянин загремел в колонию за тайный криптодонат враждебной организации
Душил детей за деньги: педагога-балалаечника подозревают в истязаниях
В Европе раскрыли свой план по украинскому конфликту
Раскрыто, кто возглавит Versace после поглощения группой Prada
Наемники для дочки президента, Киев в ужасе от плана Трампа: что дальше
Стало известно, чем занимался обвиняемый в убийствах нянь в Подмосковье
Затащил в гараж и изуродовал дрелью: мужчина едва не убил бывшую жену
Зеленский получил от Трампа проект мирного плана по Украине
Гагин рассказал о целях ВС РФ после освобождения Красноармейска
В Петербурге подросток поджег полицейскую машину
Военэксперт ответил, может ли на Украине произойти переворот
Дибров готовится сделать предложение бывшей жене
Глава фракции Зеленского поставил ультиматум президенту
Гагин назвал число солдат ВСУ, оказавшихся в котлах под Красноармейском
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.