Голограмма, бессмертие и парики на продажу: что ждет Пугачеву в 2026 году

Нейросеть DeepSeek сделала семь необычных предсказаний о будущем народной артистки СССР Аллы Пугачевой. По ее данным, в 2026 году Примадонна может создать свой бессмертный цифровой аватар и записать дуэт с младшими детьми. Что еще напророчил ей искусственный интеллект?

Голограмма в балахоне и дуэт с ИИ

В следующем году, как считает нейросеть, Алла Пугачева может начать работу над созданием своей «бессмертной» голографической копии, чтобы отправить ее в мировое турне. В 2026 году технологии шагнут так далеко, что поклонники по всему миру увидят «ожившую» Пугачеву на сцене, уверяет компьютерный разум. Цифровой двойник в виде голограммы, неотличимый от оригинала, может дать серию концертов с обновленными аранжировками главных хитов.

Зрители смогут увидеть самые знаменитые концертные образы Примадонны, включая коллекцию ее знаменитых балахонов. Сама же Пугачева будет курировать проект из-за кулис, сообщила нейросеть. Цифровая реинкарнация даст новую жизнь хитам «Миллион алых роз» и «Арлекино».

Помимо этого, исполнительница может записать дуэт с ИИ-композитором. По предположению DeepSeek, она сама напишет текст песни, а музыку к ней создаст искусственный интеллект, проанализировавший все ее творчество. Это будет жест, разрывающий связь между прошлым и будущим, и вызовет бурные споры о природе творчества, говорится в «пророчестве».

Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Парики на продажу и блог о жизни

Также, как считает нейросеть, Алла Пугачева может запустить свою капсульную коллекцию одежды и аксессуаров совместно с одним из молодых дизайнеров. Модная коллаборация будет основана на самых знаковых сценических образах Примадонны: узнаваемые силуэты, стразы и парики.

ИИ не исключил, что 76-летняя певица может начать вести свой философский видеоблог «Записки Примадонны». Аккаунт будет напоминать личный дневник с размышлениями на вечные темы, чтением стихов и рекомендациями книг. Если Примадонна решится на такой шаг, это станет «интеллектуальным откровением для широкой публики», уверяет нейросеть.

Другим видом деятельности, который может освоить Пугачева в 2026 году, может стать издание скандальных мемуаров, которые выйдут ограниченным тиражом. Она сможет выпустить сборник откровенных эссе, афоризмов и историй «без купюр», изданный в виде арт-объекта. Каждая книга будет пронумерована, а также будет содержать личный автограф, превратившись в предмет охоты для коллекционеров.

Дуэт с детьми и благотворительность

Алла Пугачева может также лично заняться продюсированием своих младших детей Лизы и Гарри, отмечается в пророчестве. А ее главным творческим проектом 2026 года станет не сольная работа, а камерный альбом-посвящение, записанный вместе с детьми. Это будет глубоко личный, возможно, даже не коммерческий, проект, демонстрирующий ее новую роль — матриарха и хранительницы семейной творческой династии, считает нейросеть.

Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Еще одним видом деятельности, который может освоить Примадонна, ИИ назвал основание благотворительного фонда «нового типа». У певицы будет возможность оказывать помощь молодым дарованиям, делясь с ними не только финансами, но и собственным опытом и полезными контактами. Помимо этого, она может создать собственный курс для начинающих артистов, где поделится секретами сценического мастерства.

