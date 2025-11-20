«Мы стоим на стороне Украины»: ФРГ закрывает глаза на коррупцию в Киеве

Правительство Германии продолжит оказывать поддержку Украине, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль. Как пишет РИА Новости, дипломат выступил перед началом встречи глав МИД ЕС и отметил, что Берлин по-прежнему будет помогать Киеву, несмотря на необходимость расследования коррупционного скандала в бывшей советской республике.
Коррупционный скандал должен быть полностью расследован. Канцлер ФРГ [Фридрих Мерц] ясно дал понять это Зеленскому. <...> Но это не должно отвлекать нас от позиции Германии в целом. Мы стоим на стороне Украины. И только потому, что там есть обвинения в коррупции, не означает, что мы можем или будем ослаблять нашу поддержку, — сказал дипломат.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Евросоюз должен потребовать от президента Украины Владимира Зеленского полного отчета о расходовании средств, выделенных Киеву в качестве помощи. Он также призвал прояснить, какая часть денег европейских налогоплательщиков оказалась в коррупционных схемах.
До этого Сийярто заявил о решимости Венгрии не допускать проникновения «украинской мафии» в Европейский союз и предотвращать попадание украинского зерна на рынки ЕС. Министр подтвердил, что Будапешт продолжит блокировать инициативы Брюсселя по ускоренной интеграции Украины в европейские структуры.