20 ноября 2025 в 19:12

«Мы стоим на стороне Украины»: ФРГ закрывает глаза на коррупцию в Киеве

Глава МИД Вадефуль: ФРГ будет поддерживать Киев, несмотря на коррупцию

Правительство Германии продолжит оказывать поддержку Украине, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль. Как пишет РИА Новости, дипломат выступил перед началом встречи глав МИД ЕС и отметил, что Берлин по-прежнему будет помогать Киеву, несмотря на необходимость расследования коррупционного скандала в бывшей советской республике.

Коррупционный скандал должен быть полностью расследован. Канцлер ФРГ [Фридрих Мерц] ясно дал понять это Зеленскому. <...> Но это не должно отвлекать нас от позиции Германии в целом. Мы стоим на стороне Украины. И только потому, что там есть обвинения в коррупции, не означает, что мы можем или будем ослаблять нашу поддержку, — сказал дипломат.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Евросоюз должен потребовать от президента Украины Владимира Зеленского полного отчета о расходовании средств, выделенных Киеву в качестве помощи. Он также призвал прояснить, какая часть денег европейских налогоплательщиков оказалась в коррупционных схемах.

До этого Сийярто заявил о решимости Венгрии не допускать проникновения «украинской мафии» в Европейский союз и предотвращать попадание украинского зерна на рынки ЕС. Министр подтвердил, что Будапешт продолжит блокировать инициативы Брюсселя по ускоренной интеграции Украины в европейские структуры.

