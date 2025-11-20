В Венгрии потребовали от Украины отчитаться о потраченных средствах ЕС

В Венгрии потребовали от Украины отчитаться о потраченных средствах ЕС Сийярто: Киев должен отчитаться, сколько денег ЕС было разворовано

Евросоюз должен потребовать от президента Украины Владимира Зеленского отчета о том, как расходовалась помощь Киеву со стороны сообщества, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он также попросил уточнить, сколько средств европейских налогоплательщиков исчезли в коррупционной сети, передает РИА Новости.

Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. И мы требуем, чтобы Украина отчиталась, сколько денег европейских налогоплательщиков стало жертвой коррупционной сети, — сказал Сийярто.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не намерена допускать «украинскую мафию» в Европейский союз и не позволит попадать украинскому зерну на рынок ЕС, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. По его словам, Будапешт продолжит блокировать решения Брюсселя о быстрой интеграции Украины.

До этого представитель МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон выразил обеспокоенность по поводу коррупции на Украине. По мнению политика, несмотря на все усилия, страна продолжает сталкиваться с этой проблемой.