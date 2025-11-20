В ГД ответили, почему отчет о коррупции на Украине никогда не опубликуют

Отчет о коррупции на Украине никогда не будет опубликован, так как это может привести к отставке многих глав европейских стран, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, киевские и западные власти будут пытаться скрыть как можно больше информации из-за страха потерять должность.

Мы никогда не узнаем, какую точно сумму наворовали украинские коррупционеры, какие-то данные и чьи-то имена так и останутся тайной. Раскрытию этой информации всячески будут препятствовать те люди, кто получал деньги. Здесь просто огромное воровство, и поэтому крупные деятели, руководители многих стран так усердно защищают поставки оружия, потому что они заинтересованы. Здесь идет массовая коррупция в ужасающих размерах. Если люди об этом узнают, многих руководителей просто снесут. Я не буду называть сейчас фамилии, но они занимают первые строчки, — отметил Чепа.

Парламентарий уточнил, что коррупционные схемы работают до сих пор, несмотря на скандал. По его словам, кража средства происходила не только на Украине, но и в других странах.

Поймите, средства воровались не только на Украине, они воровались везде, на всех этапах. Большое количество фигурантов будут не заинтересованы в этом раскрытии. Посмотрите, они уже помогают людям, которые сбежали с Украины. Их спрячут и будут прятать, предоставлять им всякие убежища, потому что есть большое количество заинтересованных, чтобы они молчали, — заключил спикер.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал остановить финансовую помощь от ЕС из-за распространенной на Украине коррупции. По его словам, никто так и не увидел отчета о расходовании полученных средств.