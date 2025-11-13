Из-за распространенной на Украине коррупции нужно остановить финансовую помощь от ЕС, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, никто так и не увидел отчета о расходовании полученных средств.

Брюссель годами финансировал украинское государство деньгами европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС, — пишет политик.

Сийярто напомнил, что Брюссель тем временем хочет отправить Киеву еще больше денег. Это безумие необходимо прекратить, призвал он.

Ранее Сийярто сообщил об одержимости европейских элит военным противостоянием и их стремлении блокировать любые инициативы, направленные на установление мира на Украине. По его мнение, Европа пребывает под влиянием военной психологии, что и объясняет ее противодействие началу мирного диалога.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман сказал, что Европейский союз пытается разделить Украину из-за межцивилизационной враждебности, Запад не получает прямой экономической выгоды от этого проекта. Парламентарий считает, что текущая стратегия западных стран направлена на принципиальное противостояние с Россией.