Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 05:27

Сийярто призвал остановить спонсирование Киева из-за коррупции

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за распространенной на Украине коррупции нужно остановить финансовую помощь от ЕС, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, никто так и не увидел отчета о расходовании полученных средств.

Брюссель годами финансировал украинское государство деньгами европейского народа. Тем временем на Украине процветает коррупция, и неудивительно, что никто до сих пор не видел точного отчета о расходовании средств, полученных от ЕС, — пишет политик.

Сийярто напомнил, что Брюссель тем временем хочет отправить Киеву еще больше денег. Это безумие необходимо прекратить, призвал он.

Ранее Сийярто сообщил об одержимости европейских элит военным противостоянием и их стремлении блокировать любые инициативы, направленные на установление мира на Украине. По его мнение, Европа пребывает под влиянием военной психологии, что и объясняет ее противодействие началу мирного диалога.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман сказал, что Европейский союз пытается разделить Украину из-за межцивилизационной враждебности, Запад не получает прямой экономической выгоды от этого проекта. Парламентарий считает, что текущая стратегия западных стран направлена на принципиальное противостояние с Россией.

Украина
Европа
Петер Сийярто
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подковерные доклады»: Лавров назвал причину срыва саммита в Будапеште
В российском регионе раздался сигнал тревоги
Еще один аэропорт юга России закрылся
Шойгу рассказал, какой курс взяла новая премьер Японии
Полиция Бразилии готовится арестовать Канье Уэста на концерте
Сийярто призвал остановить спонсирование Киева из-за коррупции
ВСУ ликвидировали прикованного к пулемету сослуживца
Конгресс США одобрил финансирование правительства
Общественники обратились в Минпросвещения после взрыва в Красногорске
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 ноября
Росавиация сообщила о приостановке работы одного южного аэропорта
В Госдуме предложили на законодательном уровне запретить короткие видео
США признали исчерпание санкционных возможностей против России
Вильфанд раскрыл, где в России уже выпал снег
Стубб заявил, что Евросоюз возобновит отношения с Россией
Тишковец оценил теорию управления погодой Пентагоном
Россиянам объяснили, как взять ипотеку без постоянной регистрации
В МИД РФ озвучили мнение по поводу выхода Украины из переговоров с Россией
ВС РФ раскрыли детали уничтожения немецкой САУ
Назван важный фактор для успешных онлайн-переговоров
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.