23 октября 2025 в 14:44

«Европейский мейнстрим»: в Венгрии обвинили ЕС в саботаже мира на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: элиты Евросоюза пытаются избежать мира на Украине

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Владислав Шатило/РБК/News.ru

Элиты Евросоюза одержимы вооруженным конфликтом и пытаются избежать любых инициатив, которые привели бы к миру на Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью The Washington Times. По его словам, Европа находится во власти военной психологии, что объясняет сопротивление мирным переговорам.

Европейский мейнстрим старается не допустить всего, что могло бы принести мир. Почему? Потому что Европа сейчас находится во власти военной психологии, — сказал он.

Глава венгерской дипломатии также подчеркнул, что Будапешт сохраняет каналы связи с Москвой и в случае чего готов выступить посредником для переговоров.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что страны НАТО оправдывают большие бюджеты на вооружения постоянной риторикой о приближении третьей мировой войны. Он обвинил политиков в попытке нагнетать ситуацию и раскручивании подобных тезисов.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США являются противником России, и отмена саммита в Будапеште это доказала. По его словам, американский лидер Дональд Трамп «полноценно встал на тропу войны», и теперь хозяин Белого дома «полностью солидаризировался с безумной Европой».

