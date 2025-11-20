В Петербурге подросток поджег полицейскую машину

Подросток поджег полицейскую машину в Санкт-Петербурге. Суд арестовал несовершеннолетнего на два месяца. Подсудимый признал вину частично.

Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Шохжахона, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ. <…> Срок меры — 19 января 2026 года, — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что не позднее 11:50 19 ноября 2025 года несовершеннолетний на территории, прилегающей к 77-му отделу полиции УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, предпринял попытку поджога автомобиля. По версии правоохранителей, он намеренно облил бензином и поджег транспортное средство, принадлежащее полиции, с целью дестабилизации работы правоохранительных органов и воздействия на их решения.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который пытался угнать автомобиль Renault Logan, но случайно поджег его салон. По факту инцидента возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога. Подозреваемым оказался безработный 54-летний житель Ленобласти.