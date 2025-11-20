Плов по-узбекски: рецепт, который передают по традиции

Настоящий узбекский плов неизменно готовят в казане, ведь в нем мясо сохраняет сочность, а рис пропитывается ароматом специй и остается рассыпчатым. Для классического варианта используют около 600 г баранины или говядины, 600 г моркови, 400 г лука, 500 г риса девзира, 150 мл растительного масла, головку чеснока, зиру, соль и немного сушеного барбариса.

Масло разогревают до легкого дымка и обжаривают крупные куски мяса до румяной корочки. Затем добавляют полукольца лука, доводят до золотистого оттенка и всыпают морковь, нарезанную длинной соломкой. Морковь должна размягчиться — именно на этом этапе формируется насыщенный ароматный зирвак. К нему добавляют соль, зиру и барбарис.

Промытый рис выкладывают сверху ровным слоем, не перемешивая. Затем вливают горячую воду так, чтобы она покрывала рис примерно на палец. Готовят на сильном огне, пока вода полностью не впитается. В рисе делают несколько отверстий, помещают в центр целую головку чеснока, убавляют огонь и томят плов под крышкой около 25 минут.

Готовый узбекский плов аккуратно перемешивают, поднимая рис от дна, чтобы объединить зирвак и зерна. Мясо остается мягким, рис — рассыпчатым, а аромат специй создает тот самый восточный вкус, из-за которого любят узбекский плов.

