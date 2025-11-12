Как? Вы еще не готовили плов с капустой? Обалденный рецепт в 1 сковороде — вкусно, быстро, без заморочек

Как? Вы еще не готовили плов с капустой? Обалденный рецепт в 1 сковороде — вкусно, быстро, без заморочек

Как? Вы еще не готовили плов с капустой? Обалденный рецепт в 1 сковороде — вкусно, быстро, без заморочек. Устали от обычного плова или долгого приготовления голубцов? Этот рецепт сочетает ароматный рис, нежное мясо и сочную капусту, готовится быстро и получается невероятно вкусным! Идеальный вариант для семейного ужина, который понравится и детям, и взрослым.

Начните с того, что мелко нарежьте одну луковицу и натрите на терке одну морковку. Обжарьте их на сковороде до мягкости. Добавьте 450-500 грамм говяжьего фарша (или любого другого мяса) и обжаривайте до румяного цвета. Теперь очередь капусты — 300-400 грамм мелко нашинкуйте и отправьте к мясу с овощами. Тушите под крышкой 10-15 минут, пока капуста не станет мягкой. Добавьте стакан риса, два стакана воды, соль и ваши любимые специи. Готовьте под крышкой на медленном огне 20-25 минут, пока рис не впитает всю жидкость. В готовое блюдо добавьте зубчик чеснока и мелко нарезанный укроп — они придадут ему особый аромат. Подавайте горячим со сметаной!

Ранее мы готовили необычный капустный салат на Новый год. Обалденное сочетание понравится всем — легкий и свежий.