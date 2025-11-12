Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:00

Как? Вы еще не готовили плов с капустой? Обалденный рецепт в 1 сковороде — вкусно, быстро, без заморочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как? Вы еще не готовили плов с капустой? Обалденный рецепт в 1 сковороде — вкусно, быстро, без заморочек. Устали от обычного плова или долгого приготовления голубцов? Этот рецепт сочетает ароматный рис, нежное мясо и сочную капусту, готовится быстро и получается невероятно вкусным! Идеальный вариант для семейного ужина, который понравится и детям, и взрослым.

Начните с того, что мелко нарежьте одну луковицу и натрите на терке одну морковку. Обжарьте их на сковороде до мягкости. Добавьте 450-500 грамм говяжьего фарша (или любого другого мяса) и обжаривайте до румяного цвета. Теперь очередь капусты — 300-400 грамм мелко нашинкуйте и отправьте к мясу с овощами. Тушите под крышкой 10-15 минут, пока капуста не станет мягкой. Добавьте стакан риса, два стакана воды, соль и ваши любимые специи. Готовьте под крышкой на медленном огне 20-25 минут, пока рис не впитает всю жидкость. В готовое блюдо добавьте зубчик чеснока и мелко нарезанный укроп — они придадут ему особый аромат. Подавайте горячим со сметаной!

Ранее мы готовили необычный капустный салат на Новый год. Обалденное сочетание понравится всем — легкий и свежий.

рис
плов
капуста
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крепкое рукопожатие Путина и Токаева попало на видео
Экс-премьера Грузии могут отправить за решетку на 13 лет
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Россия прикрыла своим ядерным щитом одну соседнюю страну
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Королевская семья Британии: новости, Гарри заскучал по Уильяму
Белоруссия заявила о готовности открыть границу с Литвой
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.