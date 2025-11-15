Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 19:00

Как сварить идеальный узбекский плов: пошаговый гид

Как сварить идеальный узбекский плов: пошаговый гид Как сварить идеальный узбекский плов: пошаговый гид Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В раскаленном казане с ароматным маслом обжариваются куски молодого барашка (500 г), снятые с бедренной части. Не просто до золотистости, а до появления тонкой сахарной корочки. Затем — лук (2 шт.), нарезанный полумесяцами, и морковь (3 шт.), соломка которой должна хрустеть на зубах. Главный акцент — специи. Зира не молотая, а зерновая (1 ч. л.), обжаренная в масле, вместе с щепоткой анисовых звездочек и дикого барбариса.

Рис «девзира» (500 г) не просто промывается, а заливается теплой водой с ложкой айвового варенья на час — так он вберет в себя фруктовую сладость. Его выкладывают на овощи горкой, в которую вминают целую головку чеснока. Вливается не вода, а крепкий бараний бульон (так, чтобы он покрывал рис на два пальца выше) с каплей гранатового сока, и казан закрывается тяжелой крышкой. Томиться плов будет не менее часа, под прессом, вбирая в себя все ароматы.

Ранее мы рассказывали о том, как приготовить пироги без хлопот: топ-8 рецептов, быстро, просто и невероятно вкусно

простые рецепты
быстрые рецепты
плов
Узбекистан
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине мощности «Нафтогаза» снизились более чем наполовину
Синоптик рассказал необычный факт о первом снеге в Москве
«Золотой унитаз» под Зеленским треснул после череды разоблачений
В Белоруссии назвали количество размещенных в стране литовских фур
Украинским атлетам смягчили протокол соревнований из-за россиян
Как получить тепло на даче: секреты кладки эффективной печи своими руками
Как сварить идеальный узбекский плов: пошаговый гид
Стало известно, какой витамин может защитить от Альцгеймера
Нудные дожди и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Зеленский намерен «перезагрузить» государственный энергетический сектор
Появились кадры автобуса с челябинцами, разбившегося под мостом
В Москве раскрыли серию из 25 изнасилований 20-летней давности
В Челябинске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом
Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта России
«Полное безумие»: в ФРГ заговорили о сделке с США по Nord Stream
Глава Euroclear готова защищать в суде российские активы от ЕС
Сын вора в законе вышел из психлечебницы после избиения курьера
Туристы оказались в ловушке из-за желания увидеть китов
Букмекерам в России смягчат условия налогообложения
Раскрыто, сможет ли Сербия избежать вывода российских акционеров из NIS
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.