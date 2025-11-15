Как сварить идеальный узбекский плов: пошаговый гид

В раскаленном казане с ароматным маслом обжариваются куски молодого барашка (500 г), снятые с бедренной части. Не просто до золотистости, а до появления тонкой сахарной корочки. Затем — лук (2 шт.), нарезанный полумесяцами, и морковь (3 шт.), соломка которой должна хрустеть на зубах. Главный акцент — специи. Зира не молотая, а зерновая (1 ч. л.), обжаренная в масле, вместе с щепоткой анисовых звездочек и дикого барбариса.

Рис «девзира» (500 г) не просто промывается, а заливается теплой водой с ложкой айвового варенья на час — так он вберет в себя фруктовую сладость. Его выкладывают на овощи горкой, в которую вминают целую головку чеснока. Вливается не вода, а крепкий бараний бульон (так, чтобы он покрывал рис на два пальца выше) с каплей гранатового сока, и казан закрывается тяжелой крышкой. Томиться плов будет не менее часа, под прессом, вбирая в себя все ароматы.

