Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 20:04

В Европе раскрыли свой план по украинскому конфликту

Каллас: Евросоюз должен ослаблять Россию и поддерживать Украину

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Евросоюз должен ослаблять Россию и поддерживать Украину, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, передает ТАСС. По ее словам, Брюссель продолжает настаивать на «одностороннем перемирии» со стороны Москвы.

У ЕС есть четкий план из двух шагов: ослабить Россию и поддержать Украину. Позиция ЕС не изменилась: для успеха любого мирного плана его должны поддержать Украина и ЕС, — заявила она.

Ранее Каллас сообщила, что главы МИД стран ЕС обсудят 20 ноября новый план США по украинскому конфликту. Политик считает согласие украинцев и европейцев на эту инициативу важным для того, чтобы она сработала.

Новый мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом для урегулирования ситуации на Украине, предусматривает, что Киев на несколько лет откажется от вступления в НАТО. Сообщалось, что этот план соответствует идеям, высказанным российским президентом Владимиром Путиным во время переговоров на Аляске.

До этого Трамп одобрил новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Разработкой этого документа занималась специальная группа, в которую входили представитель президента Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

Украина
Россия
Европа
Кая Каллас
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появилась вакцина для терапии меланомы
«Этого не будет»: в МИД России жестко ответили на санкционную политику США
Архангельский аэропорт неожиданно прекратил обслуживание рейсов
Косые дожди и тепло до +5? Погода в Москве в новогоднюю ночь: чего ждать
«Миссия ММФ БРИКС — кооперация городов»: организатор форума о его цели
В ДНР сообщили об оставшихся в Красноармейске мирных жителях
Россиянин загремел в колонию за тайный криптодонат враждебной организации
Душил детей за деньги: педагога-балалаечника подозревают в истязаниях
В Европе раскрыли свой план по украинскому конфликту
Раскрыто, кто возглавит Versace после поглощения группой Prada
Наемники для дочки президента, Киев в ужасе от плана Трампа: что дальше
Стало известно, чем занимался обвиняемый в убийствах нянь в Подмосковье
Затащил в гараж и изуродовал дрелью: мужчина едва не убил бывшую жену
Зеленский получил от Трампа проект мирного плана по Украине
Гагин рассказал о целях ВС РФ после освобождения Красноармейска
В Петербурге подросток поджег полицейскую машину
Военэксперт ответил, может ли на Украине произойти переворот
Дибров готовится сделать предложение бывшей жене
Глава фракции Зеленского поставил ультиматум президенту
Гагин назвал число солдат ВСУ, оказавшихся в котлах под Красноармейском
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.