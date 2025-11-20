В Европе раскрыли свой план по украинскому конфликту Каллас: Евросоюз должен ослаблять Россию и поддерживать Украину

Евросоюз должен ослаблять Россию и поддерживать Украину, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, передает ТАСС. По ее словам, Брюссель продолжает настаивать на «одностороннем перемирии» со стороны Москвы.

У ЕС есть четкий план из двух шагов: ослабить Россию и поддержать Украину. Позиция ЕС не изменилась: для успеха любого мирного плана его должны поддержать Украина и ЕС, — заявила она.

Ранее Каллас сообщила, что главы МИД стран ЕС обсудят 20 ноября новый план США по украинскому конфликту. Политик считает согласие украинцев и европейцев на эту инициативу важным для того, чтобы она сработала.

Новый мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом для урегулирования ситуации на Украине, предусматривает, что Киев на несколько лет откажется от вступления в НАТО. Сообщалось, что этот план соответствует идеям, высказанным российским президентом Владимиром Путиным во время переговоров на Аляске.

До этого Трамп одобрил новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Разработкой этого документа занималась специальная группа, в которую входили представитель президента Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.