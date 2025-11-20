Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:29

В Европе решили обсудить новый план США по Украине

Каллас: главы МИД стран ЕС обсудят новый план США по украинскому конфликту

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Главы МИД стран ЕС обсудят 20 ноября новый план США по украинскому конфликту, заявила журналистам глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Политик считает согласие украинцев и европейцев на эту инициативу важным для того, чтобы она сработала, передает ТАСС.

Мы будем обсуждать ситуацию на Украине и новый мирный план США, — сказала Каллас.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что новый мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом для урегулирования конфликта на Украине, предполагает отказ Киева от вступления в НАТО как минимум на несколько лет. По данным источника, он отвечает идеям, озвученным российским лидером Владимиром Путиным во время переговоров на Аляске.

До этого глава Белого дома утвердил мирный план по урегулированию конфликта на Украине, в котором оказалось 28 пунктов. Над документом работала специальная группа с участием спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, а также вице-президента Джей Ди Вэнса, государственного секретаря Марко Рубио и зятя Трампа Джареда Кушнера.

Евросоюз
Украина
США
планы
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовой общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца назвали «сыном Гитлера» и «нацистом»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
На Западе раскрыли, что США уготовили для ВСУ в рамках мирного плана
В Госдуме ответили, почему запрет на посещение вейп-шопов не сработает
Раскрыта судьба обломков турецкого C-130, разбившегося в Грузии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.