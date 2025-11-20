В Европе решили обсудить новый план США по Украине Каллас: главы МИД стран ЕС обсудят новый план США по украинскому конфликту

Главы МИД стран ЕС обсудят 20 ноября новый план США по украинскому конфликту, заявила журналистам глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. Политик считает согласие украинцев и европейцев на эту инициативу важным для того, чтобы она сработала, передает ТАСС.

Мы будем обсуждать ситуацию на Украине и новый мирный план США, — сказала Каллас.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что новый мирный план, предложенный президентом США Дональдом Трампом для урегулирования конфликта на Украине, предполагает отказ Киева от вступления в НАТО как минимум на несколько лет. По данным источника, он отвечает идеям, озвученным российским лидером Владимиром Путиным во время переговоров на Аляске.

До этого глава Белого дома утвердил мирный план по урегулированию конфликта на Украине, в котором оказалось 28 пунктов. Над документом работала специальная группа с участием спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, а также вице-президента Джей Ди Вэнса, государственного секретаря Марко Рубио и зятя Трампа Джареда Кушнера.