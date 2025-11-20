Домашние вареники с картошкой: секрет идеального теста

Вареники с картошкой — одно из самых любимых домашних блюд, которое сочетает простоту и насыщенный вкус. Для теста используют 500 г муки, 1 яйцо, 200 мл воды, щепотку соли. Для начинки берут 500 г картофеля, 50 г сливочного масла, соль и перец по вкусу, иногда добавляют обжаренный лук.

Картофель очищают, нарезают и отваривают до мягкости, затем разминают в пюре и смешивают с маслом, солью и перцем. Муку просеивают, соединяют с яйцом и водой, замешивают мягкое эластичное тесто, накрывают и оставляют отдыхать 15–20 минут. Затем тесто раскатывают тонким пластом, вырезают кружки диаметром около 7–8 см, выкладывают начинку и тщательно защипывают края.

Варят вареники с картошкой в подсоленной кипящей воде 5–7 минут после всплытия. Готовые вареники подают с растопленным маслом, сметаной или жареным луком. Домашние вареники с картошкой сохраняют нежность теста и ароматное картофельное пюре — отличное блюдо для семейного обеда или ужина.

