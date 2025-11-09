Тесто готовится за пять минут, а лепить ничего не нужно — просто нарезал, и в кастрюлю! Тыквенные вареники — хит осени

Иногда так хочется съесть чего-то домашнего, уютного, как бабушкины вареники, но чтобы без долгой возни с тестом и лепкой. Эти ленивые тыквенные вареники — просто спасение! Они сочетают в себе нежность творожных сырников и сладкий вкус тыквенной каши. Тесто готовится за пять минут, а лепить ничего не нужно — просто нарезал, и в кастрюлю. Получаются мягкие, воздушные клецки с золотистой тыквой внутри, которые тают во рту. Это идеальный завтрак или легкий ужин для холодного вечера, особенно когда хочется согреться и порадовать себя чем-то простым, но душевным.

Для начала приготовь тыквенное пюре: 300 г тыквы нарежь кубиками, запеки в духовке до мягкости или отвари на пару, затем разомни в пюре вилкой. Дай ему полностью остыть. В миске смешай тыквенное пюре, 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара и щепотку соли. Добавь 180–200 г муки (может потребоваться чуть больше или меньше — смотри по консистенции) и 1/2 ч. л. разрыхлителя. Замеси мягкое, немного липкое тесто. Оно должно держать форму, но не быть крутым. Присыпь стол мукой, выложи тесто и раздели его на несколько частей. Каждую часть раскатай в колбаску толщиной около 2 см и нарежь на кусочки-подушечки. Опускай вареники порциями в подсоленный кипяток и вари на среднем огне 3–4 минуты после всплытия. Готовые вареники вылови шумовкой и подавай со сметаной, медом или сливочным маслом.

