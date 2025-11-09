Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 08:45

Тесто готовится за пять минут, а лепить ничего не нужно — просто нарезал, и в кастрюлю! Тыквенные вареники — хит осени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда так хочется съесть чего-то домашнего, уютного, как бабушкины вареники, но чтобы без долгой возни с тестом и лепкой. Эти ленивые тыквенные вареники — просто спасение! Они сочетают в себе нежность творожных сырников и сладкий вкус тыквенной каши. Тесто готовится за пять минут, а лепить ничего не нужно — просто нарезал, и в кастрюлю. Получаются мягкие, воздушные клецки с золотистой тыквой внутри, которые тают во рту. Это идеальный завтрак или легкий ужин для холодного вечера, особенно когда хочется согреться и порадовать себя чем-то простым, но душевным.

Для начала приготовь тыквенное пюре: 300 г тыквы нарежь кубиками, запеки в духовке до мягкости или отвари на пару, затем разомни в пюре вилкой. Дай ему полностью остыть. В миске смешай тыквенное пюре, 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара и щепотку соли. Добавь 180–200 г муки (может потребоваться чуть больше или меньше — смотри по консистенции) и 1/2 ч. л. разрыхлителя. Замеси мягкое, немного липкое тесто. Оно должно держать форму, но не быть крутым. Присыпь стол мукой, выложи тесто и раздели его на несколько частей. Каждую часть раскатай в колбаску толщиной около 2 см и нарежь на кусочки-подушечки. Опускай вареники порциями в подсоленный кипяток и вари на среднем огне 3–4 минуты после всплытия. Готовые вареники вылови шумовкой и подавай со сметаной, медом или сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Семья и жизнь
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Картофельные лентяйки с зажаркой из бекона: рецепт ленивых вареников — готовим шедевр из простых продуктов
Общество
Картофельные лентяйки с зажаркой из бекона: рецепт ленивых вареников — готовим шедевр из простых продуктов
Вкуснятина из магазинных вареников за 10 минут: всего 3 простых ингредиента — и на столе вкуснейшее блюдо
Общество
Вкуснятина из магазинных вареников за 10 минут: всего 3 простых ингредиента — и на столе вкуснейшее блюдо
Тыкву больше не раздаю. Готовлю обалденные рулетики с курицей — просто, вкусно и необычно
Общество
Тыкву больше не раздаю. Готовлю обалденные рулетики с курицей — просто, вкусно и необычно
Закуска из тыквы в восточном стиле: готовится быстро
Семья и жизнь
Закуска из тыквы в восточном стиле: готовится быстро
рецепты
вареники
тыква
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный «темщик» мог заживо сгореть в ДТП с Lamborghini на севере Москвы
Забитый туристами автобус перевернулся в Таиланде
Озвучена доля процентов с российских активов в помощи Запада Украине
В МВД раскрыли, как мошенники обманом заполучают паспортные данные
Жители российского города остались без света после атаки ВСУ
Экоактивистку-иноагента выселили из квартиры в Москве
В Госдуме решили ограничить число банковских карт на человека
«Это фейк»: Сийярто резко высказался о снятии санкций за нефть из России
Швейцарский офицер увидел грубое злоупотребление солдатами в действиях ВСУ
Салат «Мимоза» по-советски: вкус детства на новогоднем столе
Филлеры с маркетплейсов могут изуродовать лицо
В США назвали способ обезопасить MAX от блокировки за границей
Авария с Lamborghini за 30 млн рублей унесла жизни двоих человек
Домашние соленья отправили пять человек в реанимацию на ИВЛ
Два теплохода «не поделили» реку и столкнулись
В МИД России заговорили об ответе на визовые ограничения ЕС
Когда говядина берет за душу: готовим гуляш с подливкой, как в детстве
В Белом доме назвали «на 100% фейковое» СМИ
На Украине «начали отменять» Романовых
«Сильное лобби»: Кнайсль объяснила, кто в США блокирует мир на Украине
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.