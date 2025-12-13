Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 14:00

Смешивать кетчунез уже немодно: готовим чумовой соус, который преобразит любые пельмени, вареники и хинкали

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Смешивать кетчунез уже немодно: готовим чумовой соус, который преобразит любые пельмени, вареники и хинкали. Есть вкусы, которые живут с нами десятилетиями, — как сметана и майонез, ставшие частью кухонного уюта, теплой лампой на столе. А есть тренды — яркие, смелые, вспыхивающие в соцсетях и превращающие привычное блюдо в кулинарный эксперимент. Сегодня именно такой случай.

Мы собрали соус, который уверенно шагает в ногу со временем. В его основе — свежесть зеленого лука (30 г) и кинзы (20 г), жар чеснока (2 зубчика) и имбиря (10 г). Добавляем хруст арахиса (20 г), аромат кунжута (1 ч. л.), баланс щепотки сахара (1 ч. л.), глубину соевого соуса (1 ст. л.), кислинку рисового уксуса (1 ст. л.), немного воды (1 ст. л.), жар чили-масла (1 ст. л.) и бархатистость кунжутного масла (1 ст. л.).

Как приготовить соус: все ингредиенты сложите в миску. Можно пробить погружным блендером до однородности или просто хорошо перемешать ложкой, если хотите более текстурный вариант. Соус должен получиться ярким, острым, свежим, с легким ореховым хрустом и выраженным азиатским характером.

Этот вкус идеально раскрывает пельмени, манты, хинкали и гедза, добавляя им ту самую «искру» новизны. Но важно одно: он точно для тех, кто готов выйти за рамки привычного. Если же сегодня душа просит просто спокойного, родного вкуса — не сомневайтесь, классика никуда не делась и всегда вас поддержит.

Ранее мы готовили фрикадельки в грибном соусе. Просто, но все просят добавки.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот соус изменит ваши блюда — спайси-ананас к мясу, рыбе и даже овощам: готовим экзотическую заправку
Общество
Этот соус изменит ваши блюда — спайси-ананас к мясу, рыбе и даже овощам: готовим экзотическую заправку
Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Общество
Майонез для курицы больше не использую, запекаю в сметанно-грибном соусе: незабываемый вкус и аромат
Крабовый салат по бабушкиному рецепту — так его делали в самом начале, когда он еще не стал звездой
Общество
Крабовый салат по бабушкиному рецепту — так его делали в самом начале, когда он еще не стал звездой
Салат «Дельмар» без майонеза, но очень вкусный: легкий, белковый и по-настоящему морской
Общество
Салат «Дельмар» без майонеза, но очень вкусный: легкий, белковый и по-настоящему морской
Пельмени по-амурски в горшочках: вкуснейшее блюдо для холодных дней. Фишка в соусе и шапочке из теста
Общество
Пельмени по-амурски в горшочках: вкуснейшее блюдо для холодных дней. Фишка в соусе и шапочке из теста
соусы
простой рецепт
пельмени
вареники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на Аляске
Сальдо нашел общее в проведении референдума на Украине и красивой вывеске
В Европе предсказали, когда завершится конфликт на Украине
В России избили спортивного тренера «Динамо»
Лютый холод и дубак до –30? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
«У нас нет денег»: европейская страна отказалась помогать Украине
Дарья Сагалова рассказала о съемках со Спартаком Мишулиным
Раскрыто число пострадавших при массовом ДТП на трассе под Пензой
В Суздале произошел пожар в аквапарке
Дипломат раскрыл истинное отношение Венесуэлы к союзу с Россией
Состав с пропан-бутаном сошел с рельсов под Оренбургом
Кованые детали в интерьере: что можно сделать самому за выходные
Появились кадры с места столкновения двух поездов под Пензой
Военэксперт ответил, почему ВСУ ликвидируют интернациональные легионы
Аршавин высказался об урезании бюджета в «Зените»
В США восхитились советами Лукашенко по решению украинского кризиса
В РПЦ предупредили о росте числа поддельных рассылок от имени церкви
На Украине решили ликвидировать интернациональные легионы
Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея
На Западе признали победу Путина на Украине
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.